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Mattinata, polemiche su una frase pronunciata dal sindaco uscente

Comunicato Stampa22 Maggio 2026
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Mattinata, polemiche su una frase pronunciata dal sindaco uscente

“LATA SMETT MÓ”

Ecco il riassunto di tutto. Il clima di chi ama le voci allineate e teme quelle libere. Di chi preferisce l’eco degli applausi al coraggio del confronto. Di chi considera il confronto un fastidio invece che una ricchezza.

Eppure ci sono parole che non dovrebbero mai essere usate contro cittadini o consiglieri comunali, soprattutto da chi si definisce aperto al dialogo e al confronto democratico.

Perché il rispetto delle idee altrui è il primo banco di prova della credibilità di chi governa.

Le idee non crescono nel silenzio di una sola voce. Crescono nel dialogo e nella libertà di pensare diversamente evidentemente questo dà fastidio!

E allora “LATA SMETT MÓ” ovvero “dovete smetterla” non può essere rivolto a chi esprime un’opinione libera.

Dovete smetterla, semmai, di scambiare il dissenso per un problema, di pretendere consenso assoluto e di vedere nel confronto un nemico.

Perché la democrazia non si difende zittendo le voci fuori dal coro, ma avendo il coraggio di ascoltarle!!!!!

Rosa Bisceglia 

Luigi Falcone 

Maurizio Ciuffreda 

Sergio de Cristofaro

Comunicato Stampa22 Maggio 2026