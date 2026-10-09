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FèXtra Mattinata e gli appuntamenti con il Touring Club

Ci sono amicizie che si rinnovano a ogni edizione e quella tra il Touring Club Italiano e il FèXtra, da quest’anno, avrà anche una targa

“Mattinata, la farfalla bianca del Gargano, è a mio avviso l’unico esempio di destagionalizzazione, l’unica possibilità che noi abbiamo di un turismo lento, sostenibile e di un turismo di prossimità.”: sono state le parole di Michela D’Onofrio, coordinatrice del Touring Club territorio di Foggia.

Questa rinnovata collaborazione in questa edizione avrà 3 appuntamenti organizzati insieme:

﹅ sabato 10 ottobre il Touring club omaggia FèXtra e il Comune di Mattinata “per la valorizzazione e promozione sostenibile del territorio” con la targa dell’amicizia

﹅ Domenica 11 ottobre | FèXtra Experience, una giornata unica che inizia con visita guidata al sito archeologico e alla necropoli di Monte Saraceno e prosegue con la raccolta delle olive, la visita al frantoio Agriturismo Giorgio a Mattinata e degustazione di olio extravergine e prodotti tipici

﹅ Mercoledì 14 ottobre | Merenda nell’oliveta con in mattinata FèXtra School “Radici di comunità – memoria dell’olio”: i bambini incontrano gli anziani, in collaborazione con l’Associazione nazionale città dell’olio e il Centro diurno per anziani “Matteo Rignanese”. A seguire “L’olio: un viaggio sensoriale”, con visita guidata dall’oliveto al frantoio e degustazione di pani con olio, con Felice Suma di Slow Food Puglia. In serata talk “L’oleoturismo e i migliori oli con FèXtra Gargano e FèXtra Puglia”, con Luigia Ciuffreda (Slow Food Manfredonia), Amedeo Renzulli (responsabile AIS Foggia) e Michela D’Onofrio (coordinatrice Touring Club territorio di Foggia).

Orari e luoghi nel programma completo https://www.fextramattinata.it/…/FeXtra2026_programma.pdf