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FèXtra 2026, Mattinata celebra l’extravergine: dal 9 al 18 ottobre dieci giorni di gusto, cultura e natura

Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello aprono la sesta edizione con un omaggio a Pino Daniele. Il partenariato con Napoli, tante le esperienze nei frantoi e negli uliveti, trekking, passeggiate e bike fino allo yoga tra gli ulivi, la Notte Verde con cena di comunità: ecco il programma della Festa dell’extravergine d’oliva.

L’autunno in Puglia ha il profumo dell’olio nuovo, il suono delle voci tra gli ulivi e il gusto di una tavola condivisa. Dal 9 al 18 ottobre 2026, Mattinata torna ad accogliere FèXtra – Festa dell’extravergine d’oliva, con dieci giorni di concerti, degustazioni, incontri, laboratori ed esperienze tra il mare e gli uliveti del Gargano.

La sesta edizione, progetto del Comune di Mattinata e dell’Agenzia SCOPRO, sceglie il tema “FèXtra 6 comunità”: un gioco tra il numero delle edizioni e l’identità di una manifestazione che cresce attraverso le relazioni. Dopo Imola e Assisi, quest’anno il percorso si apre a Napoli, mettendo in dialogo territori, persone e tradizioni gastronomiche. Un cammino che si intreccia con il progetto nazionale delle Comunità dell’Olio, promosso dall’Associazione Città dell’Olio.

“Sei edizioni non sono un punto di arrivo, ma la prova che un’idea nata a Mattinata può camminare sulle proprie gambe e portare la nostra comunità sempre più lontano”, afferma il sindaco Michele Bisceglia. «Per Mattinata e per tutto il Gargano è un motivo di orgoglio, ma anche una responsabilità: continuare a essere un territorio che accoglie, che mette in rete, che non si ferma alla propria bottiglia d’olio ma costruisce insieme agli altri un racconto più grande».

L’APERTURA CON BOSSO E MAZZARIELLO, L’INCONTRO CON NAPOLI – Ad aprire il festival, venerdì 9 ottobre alle ore 20 all’Hotel Baia dei Faraglioni, sarà la cena evento “Il cielo è pieno di stelle”, omaggio a Pino Daniele con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello: una serata che unisce musica e gusto in uno dei luoghi simbolo della costa garganica. La partecipazione è con ticket e prenotazione obbligatoria. Alle ore 20.30, in via G. Grilli, spazio anche a Rione Chicco in FèXtra, con musica, degustazioni e Saverio Martucci in trio.

Sabato 10 ottobre, alle ore 11 all’Oleificio Le Monache, il Touring Club consegnerà a FèXtra e al Comune di Mattinata la Targa dell’Amicizia, per la valorizzazione e la promozione sostenibile del territorio.

Alle ore 18 all’Agriturismo Giorgio, il programma entrerà nel cuore del tema dell’edizione: dopo l’incontro “Mattinata verso la Comunità dell’Olio”, l’appuntamento “Dall’olio EVO alla pizza, viaggio nelle radici del gusto mediterraneo tra Mattinata e Napoli” ospiterà la firma dell’accordo di partenariato tra i due Comuni. Il programma prevede la partecipazione dei sindaci Gaetano Manfredi e Michele Bisceglia, con gli interventi di Antonio Decaro, Raffaele Piemontese, Michele di Bari, Fiorenza Pascazio e Rossella Ciuffreda per SCOPRO.

Alle ore 20 seguirà Pizza in FèXtra, con dimostrazione e degustazione a cura dei pizzaioli locali e l’ospite Vincenzo Staiano, “il pizzaiolo del Papa”. Dalle ore 20.30, Piazza Aldo Moro accoglierà FèXtra Street e FèXtra Expo, tra degustazioni, stand dei produttori e musica dell’Evergreen Band.

L’OLIO DA CONOSCERE, ASSAGGIARE E VIVERE – L’extravergine sarà il filo conduttore delle esperienze: dalla raccolta delle olive alla molitura e all’imbottigliamento, con visite al frantoio e degustazioni, fino ai sentieri di Monte Sacro e Monte Saraceno, alle escursioni in e-bike nella Foresta Umbra e allo yoga tra gli ulivi.

La comunità si racconterà anche attraverso le generazioni. Dal 12 al 15 ottobre, FèXtra School coinvolgerà gli alunni dell’Istituto comprensivo “Domenico Savio” nei laboratori curati da Slow Food Manfredonia. Il 14 ottobre, con “Radici di comunità – memoria dell’olio”, i bambini incontreranno gli anziani del Centro diurno “Matteo Rignanese”, per condividere ricordi e saperi legati all’olivicoltura. Nella stessa giornata, un laboratorio sensoriale e il talk pomeridiano sull’oleoturismo accompagneranno gli assaggi degli oli del Gargano e della Puglia.

Il 13 ottobre sarà presentato il libro “L’oro della Daunia, itinerario tra i saperi e i sapori della Capitanata”. Il 15 ottobre, invece, l’extravergine incontrerà la creatività dei bartender con FèXtra Drink, il contest dedicato ai cocktail a base di olio EVO, con presentazione, degustazione e premiazione in Piazza Aldo Moro.

IL FUTURO DELLA FILIERA E LA NOTTE VERDE – Venerdì 16 ottobre, alle ore 18 alla Scarpetta d’oro, FèXtra Next aprirà il confronto su “Sviluppo e internazionalizzazione della filiera olivicola”, coinvolgendo rappresentanti della Regione Puglia, della Fiera del Levante, di ANCI e delle Camere di Commercio di Foggia e Bari. La serata proseguirà con “Colto e mangiato”, laboratorio di cucina con cena all’Hotel La Rotonda, e con il concerto delle Mulieres Garganiche per Rione Chicco in FèXtra.

Sabato 17 ottobre si passerà dal trekking delle quattro spiagge al laboratorio “ARRACANéMe! – Raccogliersi. Ascoltare. Cantare”, condotto da Maria Chiara Bisceglia: un’esperienza di ascolto collettivo e pratiche corali fra gli ulivi. Per i più piccoli torneranno le letture di “Nati per Leggere: raccolte piccine”, previste anche il 10 ottobre.

Dalle ore 20, Corso Matino diventerà il cuore della Notte Verde di FèXtra con cena di comunità: degustazioni con produttori e attività commerciali, eventi diffusi e itineranti per grandi e bambini e il Battesimo della Sella a cura dell’associazione Mattinata a Cavallo.

A chiudere la manifestazione, domenica 18 ottobre, saranno il Gran Prix “Terra dell’Ulivo”, gara podistica FIDAL di 10 chilometri con il primo Trofeo AVIS Mattinata non competitivo di 7 chilometri, e il tour in bike dalla Foresta Umbra a Mattinata.

FèXtra 2026 è un progetto del Comune di Mattinata – Assessorati all’Agricoltura e all’Industria turistica – e dell’Agenzia SCOPRO, con il sostegno della Regione Puglia – Assessorato Agricoltura, nell’ambito del Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare, di Tecneco Servizi Generali e Gruppo Andreani. È realizzato in collaborazione con Associazione nazionale Città dell’Olio e Info Point Mattinata, con la partecipazione di Slow Food Puglia e condotta di Manfredonia, AIS Puglia – Delegazione Foggia e Touring Club territorio di Foggia, e con il patrocinio di Ente Parco nazionale del Gargano e GAL Gargano. Contribuiscono alla manifestazione i frantoi, le aziende agricole e olearie, gli operatori dell’ospitalità e le associazioni del territorio.

Programma completo e informazioni: www.fextramattinata.it.