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La BCC San Giovanni Rotondo inaugura a Mattinata la sua dodicesima filiale

La BCC San Giovanni Rotondo rafforza la propria presenza sul territorio con l’apertura della nuova filiale di Mattinata, la dodicesima della Banca, confermando il percorso di crescita e consolidamento avviato negli ultimi anni e la volontà di assicurare servizi sempre più vicini alle esigenze delle comunità locali.

La cerimonia di inaugurazione si terrà martedì 4 agosto 2026, alle ore 17.30, presso la nuova sede di Corso Matino 237, alla presenza dei vertici della Banca, delle autorità civili e religiose, dei rappresentanti del mondo economico e associativo e della cittadinanza. Il nuovo presidio nasce con l’obiettivo di offrire a famiglie, professionisti e imprese servizi bancari e consulenziali qualificati, coniugando innovazione, efficienza operativa e attenzione personale. Una presenza fisica che assume un valore ancora più significativo in una fase storica caratterizzata dalla progressiva riduzione degli sportelli bancari nei piccoli e medi centri.

La nuova sede è stata progettata per accogliere la clientela in ambienti moderni, funzionali e orientati alla consulenza, assicurando la qualità del rapporto umano che da sempre caratterizza l’identità della BCC San Giovanni Rotondo.

Le parole del presidente, Giuseppe Palladino: «L’inaugurazione della filiale di Mattinata rappresenta un momento importante nel percorso di crescita della nostra Banca e un’ulteriore testimonianza della fiducia che continuiamo a riporre nel territorio. Con l’apertura del nostro dodicesimo presidio rafforziamo una rete costruita nel tempo sulla vicinanza alle persone, sull’ascolto e sulla capacità di accompagnare famiglie e imprese nei loro progetti. In un contesto nel quale molti istituti riducono la propria presenza fisica, la BCC San Giovanni Rotondo compie una scelta diversa: investire nelle comunità, consolidare le relazioni e garantire un punto di riferimento stabile e qualificato».

Per il direttore generale, Luca Pin, «Mattinata è una comunità dinamica, con importanti vocazioni imprenditoriali, turistiche e produttive. Vogliamo essere al fianco dei suoi cittadini e dei suoi operatori economici, contribuendo a trasformare opportunità e idee in percorsi concreti di sviluppo. Questa nuova filiale rappresenta, quindi, non soltanto un investimento della Banca, ma un impegno verso il futuro dell’intero territorio».

La giornata del 4 agosto proseguirà all’insegna della cultura con una nuova tappa di “Letteratura e Territorio – Summer Edition 2026”. Alle ore 20.00, in Piazza Madonna della Luce, saranno protagonisti Gianfranco D’Adda e Walter Pistarini, autori del volume Lavorare con un genio, Franco Battiato. Raccontato dai suoi artisti.

A seguire, alle ore 21.30, è prevista la performance sonora e multimediale “Io chi sono? – Invito al viaggio”, ispirata all’universo musicale e spirituale del grande artista siciliano.



