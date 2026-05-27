Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Conversazioni dal Mare tra attualità e spazi di bellezza tra musica e parole: il programma della decima edizione



Voci autorevoli per capire il mondo, riflessioni condivise e momenti di stupore per i più piccoli nella tappa di Giovinazzo: la decima edizione di Conversazioni dal mare si terrà a Giovinazzo dal 19 al 21 giugno e a Mattinata il 10 e 11 luglio

Dopo la presentazione ufficiale al Salone Internazionale del Libro di Torino, Conversazioni dal Mare inaugura l’edizione 2026 con un progetto culturale sempre più ampio, maturo e capace di abbracciare pubblici diversi. La rassegna, ideata e progettata dall’Associazione Artemia, conferma anche nell’anno in cui celebra la sua decima edizione la missione con cui è nata: portare sulle coste dell’Adriatico voci autorevoli, storie, riflessioni e arte, creando un ponte tra comunità e territori. Conversazioni dal mare è una rassegna realizzata con il sostegno del Comune di Giovinazzo, Regione Puglia, Teca del Mediterraneo, Camera di Commercio Bari, Fondazione Puglia, Puglia Culture, Ceppell, Aeroporti di Puglia, Ministero della Cultura, Università degli studi Aldo Moro di Bari, Città metropolitana di Bari, Confindustria e Orchestra Filarmonica Pugliese. L’edizione 2026 si svilupperà in due tappe a Giovinazzo (19-21 giugno) e Mattinata (10-11 luglio) con un programma che intreccia giornalismo, musica, politica, letteratura e appuntamenti dedicati ai più piccoli.

A Giovinazzo tre giorni di dialoghi sul presente

La rassegna si apre il 19 giugno, alle ore 20, con Carlo Bonini e il suo libro Contro la paura. Manifesto per una sicurezza democratica, riflessione urgente sulla difesa dei diritti in tempi instabili. Alle 21 Valentina Bisti condurrà il pubblico attraverso le storie virtuose del Paese raccolte in Tutti i colori dell’Italia che vale. Chiude la prima serata, alle 22, Nello Scavo, voce tra le più autorevoli del reportage internazionale, con un incontro dedicato a testimonianze dalle frontiere umanitarie. Il 20 giugno si apre alle 19.45 con un confronto sull’identità produttiva del Mezzogiorno insieme a Mario Aprile, Domenico Favuzzi e Lino Patruno, partendo dal riconoscimento delle “Capitali della Cultura d’Impresa 2026”. Alle 20.30 Giovanna Melandri esplorerà le ombre della democrazia americana con La democrazia della paura. Segue alle 21.20 Annalisa Cuzzocrea, che porterà a Giovinazzo la storia di Miriam Mafai con E non scappare mai.

Alle 22, Corrado Formigli affronterà il tema del dovere di informare in un tempo dominato da crisi globali. Il 21 giugno si apre alle 20 con Francesco Carofiglio e l’Orchestra Filarmonica Pugliese in Tutto il mio folle amore in Musica, un viaggio tra parole, note e suggestioni. Alle 21 Giovanna Botteri condurrà il pubblico in un itinerario tra popoli divisi e confini invisibili in Raccontare il Mondo, con specifiche esigenze tecniche per preservare la qualità del racconto senza interferenze visive. Chiude l’edizione di Giovinazzo, alle 22, Stefano Massini, con un incontro che promette intensità, teatro civile ed emozione.

La sezione dedicata ai bambini

Conversazioni dal Mare abbraccia un pubblico di ogni età e anche quest’anno Giovinazzo avrà un’area dedicata ai più piccoli e alle famiglie, con laboratori di lettura e pittura gratuiti a cura di Lucrezia Mastrapasqua. Il laboratorio, ideato come un vero atelier d’arte in strada, si svolgerà in due fasi: la lettura di un albo illustrato e un gioco artistico con tempere e pennelli, che permetterà ai bambini di esprimersi liberamente attraverso colori e movimento. Per partecipare è necessaria la prenotazione tramite WhatsApp (349 6761649) o via email: conversazionidalmare@gmail.com.

Il tema dell’edizione Young 2026 sarà l’inclusione e la condivisione, declinato in tre appuntamenti: Venerdì 19 giugno – Stiamo insieme con l’opera di Elisa Mazzoli illustrata da Carlotta Passarini. Sabato 20 giugno – Il richiamo della palude di Davide Calì, illustrato da Marco Somà per Kite Edizioni. Domenica 21 giugno – Il mio amico Jim di Kitty Crowther per Topipittor

Mattinata tra cinema, storia e impegno civile

La rassegna proseguirà a Mattinata il 10 luglio, alle 20.15, con Walter Veltroni e Il bar di Cinecittà, un viaggio sentimentale nel cuore del cinema italiano. Alle 21.15, Pietro Grasso porterà sul palco U maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra, testimonianza unica dal centro della più grande azione giudiziaria contro la mafia. Alle 22.15, Concita De Gregorio dialogherà con Erica Mou in La cura, arricchito dalle incursioni musicali dell’artista pugliese. L’11 luglio, alle 20.15, Marino Bartoletti presenterà Caro Lucio ti scrivo, omaggio narrativo e musicale a Lucio Dalla. Alle 21.15, Pegah Moshir Pour racconterà La casa dimenticata, un viaggio personale e politico tra radici e libertà.

Chiuderà la tappa garganica, alle 22.15, Don Antonio Coluccia, voce scomoda e coraggiosa, con una testimonianza sul suo impegno quotidiano contro emarginazione e criminalità.