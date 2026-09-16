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FèXtra apre ai Faraglioni con Fabrizio Bosso e nasce la rete con Napoli

Venerdì 9 ottobre la sesta edizione della Festa dell’extravergine d’oliva di Mattinata debutta per la prima volta nella cornice dell’Hotel Baia dei Faraglioni. Sabato 10 ottobre la presentazione del nuovo legame con la Città di Napoli, dopo Imola e Assisi

Venerdì 9 ottobre il cielo di Mattinata si riempie di stelle e di note: apre così, per la prima volta nella cornice dei Faraglioni – il simbolo di Mattinata e della Puglia conosciuto in tutto il mondo – la sesta edizione di FèXtra, la Festa dell’extravergine d’oliva che animerà l’autunno garganico fino a domenica 18 ottobre.

Sul palco dell’Hotel Baia dei Faraglioni sale uno dei più grandi jazzisti italiani, Fabrizio Bosso, che insieme a Julian Oliver Mazzariello al pianoforte porta in scena “Il cielo è pieno di stelle”, l’omaggio a Pino Daniele che intreccia tromba e pianoforte in un dialogo tra jazz e canzone d’autore.

Una serata inedita, pensata come cena evento, con il mare e i Faraglioni a fare da sfondo a una delle location più belle della Puglia. L’appuntamento è per le ore 20, con ticket e prenotazione obbligatoria (080 2224401 – 389 0349119).

FèXtra Italia, la rete arriva fino a Napoli – Dopo Imola e Assisi la rete di FèXtra arriva fino a Napoli. Sabato 10 ottobre, alle ore 18, l’Agriturismo Giorgio di Mattinata ospita la presentazione della rete tra Mattinata e Napoli: dall’olio evo di Mattinata alla pizza napoletana, un viaggio alle radici del gusto mediterraneo tra Mattinata e Napoli, tra la Puglia e la Campania.

Non si tratta di un gemellaggio simbolico. Mettere in rete territori diversi significa aprire canali concreti tra produttori, imprese ed esperienze locali, costruire ponti che si traducono in opportunità reali di promozione, scambio e crescita per chi lavora nell’olio extravergine e nel turismo enogastronomico – un investimento diretto sullo sviluppo del territorio.

“Con questa sesta edizione FèXtra conferma la sua capacità di raccontare Mattinata partendo dalle sue radici e, allo stesso tempo, di guardare lontano. Aprire la festa nella straordinaria cornice dei Faraglioni con Fabrizio Bosso significa portare l’olio e il nostro territorio dentro un racconto più ampio, fatto di cultura, paesaggio ed esperienze” – dichiara il Sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, che aggiunge – “E la rete che nasce con Napoli va esattamente in questa direzione: dopo Imola e Assisi, continuiamo a costruire relazioni concrete tra comunità, imprese e territori. Vogliamo che Mattinata non sia soltanto una destinazione da visitare, ma un territorio capace di creare connessioni e nuove opportunità a partire da ciò che ci rende unici: la nostra terra, il nostro olio, la nostra cultura dell’accoglienza”.

“FèXtra 6 comunità” è il tema della sesta edizione che si terrà dal 9 al 18 ottobre 2026, un progetto di Comune di Mattinata e Agenzia Scopro, con il sostegno di Regione Puglia e Tecneco Servizi Generali, in collaborazione con Città dell’Olio e Info Point Mattinata, con la partecipazione di Slow Food Puglia, Sommelier AIS Puglia, Touring Club Foggia, Ente Parco Nazionale del Gargano, Gal Gargano e diversi partner territoriali.

www.fextramattinata.it