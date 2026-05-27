Mattinata
Bisceglia rieletto sindaco di Mattinata: “Dobbiamo essere fieri”
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Bisceglia rieletto sindaco di Mattinata: “Dobbiamo essere fieri”
Nel mio cuore c’è solo un profondo senso di gratitudine verso ogni mattinatese. Nessuno escluso. Dobbiamo essere fieri di appartenere ad un’unica grande storia. Quella di una Comunità che accetta di sperare e di impegnarsi ogni giorno per un futuro migliore e possibile per tutti i suoi figli.
Grazie Mattinata.
Lo ha scritto il sindaco di Mattinata Michele Bisceglia