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Mattinata, la Festa Patronale diventa Patrimonio Immateriale Culturale della Regione Puglia

È ufficiale: la Festa Patronale in onore della nostra amata patrona Santa Maria della Luce è parte del Patrimonio Immateriale Culturale della Regione Puglia. (Atto Dirigenziale n°421 del 27 ottobre 2026)

L’Ammininstrazione Comunale si rallegra per questa bella notizia. Un percorso iniziato due anni fa, con l’allora consigliere comunale Marcello di Bari, delegato per il Comune di Mattinata all’interno del Comitato Festa Patronale. Insieme, sì è accompagnata e incoraggiata la scelta di seguire l’iter di catalogazione promosso dalla Regione Puglia.

Un meritato plauso al Presidente Luigi Granatiero e naturalmente a tutti i componenti del Comitato Festa Patronale che in questi anni hanno profuso il loro costante impegno e sincera devozione per la buona riuscita di ogni edizione.