Mattinata
Conferenza sul potere della musica a Mattinata
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Conferenza sul potere della musica a Mattinata
Siete tutti invitati alla conferenza aperta al pubblico, per approfondire il potere straordinario della musica come ponte tra culture e generazioni ma anche come strumento di “cura”.
L’approfondimento medico, psicologico e culturale sarà posto in essere da professionisti del settore.
Presso il Teatro della scuola di Mattinata
Il 22 settembre 2026 alle ore 19
Ingresso libero