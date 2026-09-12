Mattinata

Conferenza sul potere della musica a Mattinata

Redazione12 Settembre 2026
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Conferenza sul potere della musica a Mattinata

Siete tutti invitati alla conferenza aperta al pubblico, per approfondire il potere straordinario della musica  come ponte tra culture e generazioni ma anche come strumento di “cura”. 

L’approfondimento medico, psicologico e culturale sarà posto in essere da professionisti del settore.

Presso il Teatro della scuola di Mattinata 

Il 22 settembre 2026 alle ore 19

Ingresso libero 

Redazione12 Settembre 2026