Mattinata
Pietro Grasso a Mattinata per Conversazioni dal Mare
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Pietro Grasso a Mattinata per Conversazioni dal Mare
Mattinata ospiterà Pietro Grasso. Un’edizione di Conversazioni dal Mare che si preannuncia èXtraordinaria!🤩
Non è solo un libro, e il Maxiprocesso non è stato soltanto un evento giudiziario. È un romanzo nazionale di sangue e denaro, paure e resistenze, ma pure una storia che ha una declinazione tristemente locale.
Ospitare Pietro Grasso per Conversazioni dal Mare è qualcosa che ci tocca, che lascia il segno. Il suo “’U Maxi” parla di guerra alle mafie, di tutto quello che c’è davanti e dietro ogni momento di questa battaglia.
Non poteva lasciarci indifferenti, non lo farà nemmeno venerdì 10 luglio, quando Grasso, che di quel processo fu giudice a latere, sarà con noi a Mattinata.📌