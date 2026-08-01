Mattinata
Mattinata conferirà la Cittadinanza Onoraria al dott. Michele di Bari
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Lunedì 3 agosto, Mattinata conferirà la Cittadinanza Onoraria al dott. Michele di Bari, Prefetto di Napoli, in una cerimonia dedicata ai valori, all’identità e al percorso della nostra comunità.
A seguire, la lectio magistralis “Mattinata, 4 agosto 1955. Il riconoscimento di una comunità”, un’occasione di riflessione sulla storia dell’autonomia comunale e sui principi della Costituzione repubblicana.
Lunedì 3 agosto
Ore 18:30
Sala Consiliare – Museo Nazionale Archeologico “M. Sansone”
La comunità intera è invitata a partecipare.