Mattinata

Mattinata conferirà la Cittadinanza Onoraria al dott. Michele di Bari

Redazione1 Agosto 2026
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Lunedì 3 agosto, Mattinata conferirà la Cittadinanza Onoraria al dott. Michele di Bari, Prefetto di Napoli, in una cerimonia dedicata ai valori, all’identità e al percorso della nostra comunità.

A seguire, la lectio magistralis “Mattinata, 4 agosto 1955. Il riconoscimento di una comunità”, un’occasione di riflessione sulla storia dell’autonomia comunale e sui principi della Costituzione repubblicana.

📅 Lunedì 3 agosto

🕡 Ore 18:30

📍 Sala Consiliare – Museo Nazionale Archeologico “M. Sansone”

La comunità intera è invitata a partecipare.

Redazione1 Agosto 2026