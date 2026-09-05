Mattinata, salvati tre turisti francesi bloccati su un costone roccioso

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MATTINATA, MONTE BARONE: SALVATI TRE TURISTI FRANCESI BLOCCATI SU UN COSTONE ROCCIOSO.

Si è risolta per il meglio, grazie all’intervento dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Mattinata, l’avventura di tre turisti di nazionalità francese, che avventuratisi lungo il sentiero naturalistico “Baia dei Mergoli – Vignanotica”, si sono trovati bloccati su un costone roccioso a strapiombo all’interno della macchia mediterranea.L’operazione si è conclusa con successo nella massima sicurezza per tutte le persone coinvolte.

L’area offre scenari di singolare bellezza che, proprio per laconformazione della vegetazione e l’orografia del territorio, può facilmente confondere l’escursionista poco esperto.

La sala operativa dei Carabinieri il quattro settembre ha ricevuto la segnalazione relativa a tre escursionisti, tra cui una bambina, che avevano deciso di esplorare i sentieri di Monte Barone, nel comune di Mattinata. I turisti si sono trovati nella folta vegetazione su un costone astrapiombo all’interno della vegetazione, non riuscendo più ad orientarsi e non riuscendo più a tornare indietro.

Allertata la pattuglia dei Carabinieri Forestale, giungeva in zona e iniziava nella fitta vegetazione la ricerca che si concludeva, dopo alcune ore, con l’individuazione dei tre, che venivano condotti, sempre in sicurezza, in salvo.