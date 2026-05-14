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Mattinata, Pasquale Arena: «Senza opposizione il consiglio comunale perde la sua funzione democratica»



Arena ribadisce l’importanza del pluralismo politico e del dibattito istituzionale: «Una

comunità cresce nell’incontro tra visioni diverse».



Oggi ho assistito all’ultimo consiglio comunale di questa consiliatura. È da qui che voglio

partire. Da questo luogo prezioso, a volte scomodo, ma sempre necessario». Inizia con

questa riflessione l’analisi di Pasquale Arena, candidato sindaco escluso dalla

prossima competizione elettorale, che lancia un monito accorato sul futuro delle istituzioni

cittadine e sul valore del confronto democratico all’interno della vita amministrativa della

città.



Per Arena, infatti, il consiglio comunale rappresenta molto più di un semplice passaggio

istituzionale o di una semplice aula: è il luogo nel quale una comunità misura la propria

maturità democratica, attraverso il dialogo, il dissenso e il confronto tra idee differenti. «Il

consiglio comunale non è una formalità. È il cuore pulsante della democrazia locale: il posto

dove le idee si confrontano, dove le decisioni si pesano», prosegue la nota. «Ma cosa

sarebbe questo luogo con una voce sola? Un’aula dove tutto scorre liscio, dove nessuno

obietta, dove nessuno interpella, interroga, dove l’unanimità non nasce dal confronto ma

dall’assenza di chi “osa” pensare diversamente?».



Una riflessione che si allarga al tema più generale del ruolo dell’opposizione nelle istituzioni

democratiche. Secondo Arena, infatti, l’assenza di un confronto reale rischia di

impoverire non solo il dibattito politico, ma anche la qualità stessa delle decisioni

amministrative. Il contraddittorio, le domande scomode e le critiche costruttive

rappresentano strumenti indispensabili per garantire equilibrio, trasparenza e

controllo nell’azione di governo.



Secondo Arena il rischio è quello di scivolare verso un pericoloso svuotamento delle funzioni

democratiche: «Non sarebbe democrazia. Sarebbe una scenografia. Un consiglio comunale

senza opposizione è un organo spoglio, svuotato della sua funzione più profonda. Perché la

funzione del confronto non è creare ostacoli: è garantire che le decisioni reggano alla prova

delle domande difficili. È lì che si misura la qualità di chi governa: non quando tutti

applaudono, ma quando qualcuno chiede conto».



Una riflessione che richiama il valore più autentico delle istituzioni democratiche. In ogni

sistema amministrativo sano, infatti, il ruolo dell’opposizione non è quello di rallentare o

bloccare l’azione politica, ma di rappresentare una voce di controllo e di equilibrio. Il

confronto, serve a evitare che le decisioni vengano prese in maniera automatica o

senza un reale approfondimento delle conseguenze per la comunità.



La presenza di posizioni diverse consente di portare all’attenzione problemi, dubbi e

sensibilità differenti, offrendo ai cittadini una discussione più trasparente e completa. Senza

questo contrappeso, il rischio è che il consiglio comunale perda progressivamente la propria

funzione di luogo di dibattito e verifica, trasformandosi in uno spazio dove le decisioni

vengono semplicemente ratificate. È proprio nella capacità di rispondere alle critiche, di

accettare il confronto e di motivare le proprie scelte che si misura la solidità di una classe

dirigente e la qualità della sua visione politica.



L’analisi si sposta poi sulla natura stessa dell’amministrazione pubblica e sulla deriva che un

potere incontrastato può assumere. Arena pone l’accento sul rischio di una gestione politica

priva di bilanciamenti sottolineando come governare senza opposizione possa trasformare il

confronto democratico in una semplice ratifica delle decisioni prese da pochi. «E allora la

domanda è semplice: come si fa ad amministrare da soli? Come si governa una comunità

senza che nessuno ti chieda perché, senza che nessuno ti dica aspetta, senza che nessuno

ti chieda di spiegare? Non si fa. O meglio, si può fare. Ma non si chiama amministrazione. Si

chiama gestione del potere».



Parole che assumono il tono di un appello alla partecipazione e alla responsabilità collettiva,

in una fase politica particolarmente delicata per la città.



In chiusura, il Arena ribadisce il valore del pluralismo come pilastro per la crescita sociale:

«Ho sempre creduto che le idee diverse siano una risorsa. Che ascoltare uno sguardo

alternativo non indebolisca, ma arricchisca. Che una comunità cresca proprio nell’incontro

tra visioni diverse. Ecco perché credo che una comunità non si governa da soli. Si costruisce

insieme».