Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MATTINATA, FDI: DEPOSITATA INTERROGAZIONE PARLAMENTARE AL MINISTERO DELL’INTERNO SULL’ESCLUSIONE DELLA LISTA “OBIETTIVO MATTINATA”. NECESSARIA PIENA CHIAREZZA SULLE PROCEDURE ELETTORALI NELL’INTERESSE DEI CITTADINI E DELLA DEMOCRAZIA

Nota stampa 22/05/2026

“Quando in una competizione elettorale resta in campo una sola lista, il dovere delle istituzioni è garantire assoluta imparzialità e piena chiarezza su ogni procedura amministrativa. I cittadini di Mattinata hanno diritto alla massima trasparenza su ogni passaggio”. È quanto dichiarano i rappresentanti di Fratelli d’Italia annunciando il deposito dell’interrogazione parlamentare presentata dall’On. La Salandra al Ministro dell’Interno sulla vicenda elettorale che ha interessato il Comune di Mattinata in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

L’iniziativa parlamentare nasce dall’esigenza di fare piena luce su una serie di circostanze emerse nel corso della procedura relativa all’esclusione della lista civica “Obiettivo Mattinata”, collegata al candidato sindaco Pasquale Arena, esclusione successivamente confermata dal TAR Puglia. Pur nel massimo rispetto delle decisioni assunte dagli organi competenti e dell’autonomia della magistratura amministrativa, Fratelli d’Italia Mattinata ritiene doveroso che vengano approfonditi tutti gli aspetti relativi alla correttezza amministrativa, alla trasparenza degli atti e all’imparzialità delle procedure elettorali.

Nell’interrogazione vengono infatti evidenziati elementi che meritano chiarimenti, tra cui la questione relativa a un certificato cumulativo riferito alla lista concorrente “Noi Comunità”, datato 23 aprile 2026, e le modalità con cui tale documentazione sarebbe stata utilizzata nell’ambito delle verifiche sulle sottoscrizioni. Ulteriori approfondimenti vengono richiesti anche in merito ai tempi di riscontro alle istanze di accesso agli atti presentate dai ricorrenti, elemento fondamentale per garantire il pieno esercizio delle tutele previste dall’ordinamento.

“La nostra iniziativa non è contro qualcuno ma a tutela della legalità e della fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. – dichiarano i rappresentanti di Fratelli d’Italia – In una competizione elettorale che si svolgerà con una sola lista ammessa, riteniamo ancora più importante che ogni passaggio amministrativo sia pienamente chiaro e verificabile, nell’interesse esclusivo della comunità di Mattinata”.