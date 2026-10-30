Il prestigioso Quartetto di Milano domani a Mattinata

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il prestigioso Quartetto di Milano, con prime parti di alcune delle orchestre più rinomate d’Italia, dalla Scala di Milano all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, di scena il 31 ottobre per il Monte Sacro Festival a Mattinata.

Tra i brani eseguiti Schubert, Dvořák e Haydn e anche una prima esecuzione assoluta.

Il prossimo prestigioso appuntamento del Monte Sacro Festival si svolge a Mattinata (FG) il 31 ottobre al Museo archeologico nazionale “Matteo Sansone” alle ore 20,00.

Il primo violino di spalla del Teatro alla Scala di Milano Francesco De Angelis, il primo violino di spalla della FORM (Filarmonica marchigiana) Alessandro Cervo, la violista Elena Faccani del Teatro alla Scala di Milano e il primo violoncello dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia Amedeo Cicchese hanno recentemente formato il QUARTETTO DI MILANO che eseguirà in occasione della serata del 31 ottobre a Mattinata il Quartetto OP. 76 N. 2 “delle quinte” di Joseph Haydn, il Quartetto per archi n. 12 in do minore D 703 “Quartettsatz” di Franz Schubert, il Quartetto per archi n. 12 in fa maggiore, Op. 96 “Americano” e, in prima esecuzione assoluta, la composizione “Gli occhi di Lidia” di Lorenzo Corbucci.

Il Monte Sacro Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura- Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Puglia e beneficia della collaborazione del Comune di Mattinata e della Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia per questo imperdibile evento.

Per prenotare il proprio posto al concerto ci si può rivolgere alla mail kitojaguar@gmail.com