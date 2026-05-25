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Mattinata, eletto il sindaco Bisceglia e tutti i candidati dell’unica lista

Mancava solo la formalità dell’ufficialità che è arrivata in queste ore: Michele Bisceglia è stato rieletto sindaco di Mattinata e con lui tutti i candidati consiglieri della sua lista.

Elezioni strane nel paese garganico dopo l’esclusione dell’altra lista e dell’altro candidato sindaco: bastava superare solamente il quorum del 40%.