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Lista esclusa a Mattinata, Giuseppe Basta: “Mi preoccupa il silenzio assordante delle istituzioni”

Quanto accaduto a Mattinata ahimè non mi stupisce. Piuttosto mi rammarica tanto.

Non è il caso di analizzare la sentenza del Tar, che svolgendo il proprio lavoro giudica solo sulla legittimità, senza entrare nel merito della questione.

Ciò che mi rammarica è in primis il silenzio assordante delle istituzioni. Riempirsi le bocche in occasione del 25 aprile, delle feste nazionali, per poi tacere quando accadono queste cose, di certo non fa onore.

Soprattutto mi rammarica che un paese, che UNA COMUNITÀ possa essere privata, a causa di un mero errore formale, della possibilità di scegliere. Della possibilità di effettuare liberamente e democraticamente la scelta tra più candidati, anziché accettare supinamente che il candidato sindaco sia uno, e che tutta la sua squadra vada a sedersi tra i banchi del consiglio comunale. Senza opposizione, senza confronto, senza dialettica. Tutti elementi che costituiscono il cuore pulsante della politica.

Questo non è altro che un “inquinamento” (parola molto amata da qualcuno) della democrazia.

E allora sta ai cittadini scegliere. Sta ai cittadini reagire, e continuare a dimostrare che la luce accesa da Pasquale e Obiettivo Mattinata ha fatto breccia nei propri cuori, nelle proprie teste, nelle proprie visioni.

Ho capito che la mia passione per la politica era qualcosa di davvero grande quando, tra i banchi di scuola, studiando la Divina Commedia, lessi il canto dell’inferno dedicato agli ignavi. La promessa che feci a me stesso fu quella di non essere mai un ignavo nella vita, di prendere sempre una posizione e non subire passivamente le scelte degli altri.

Mattinata ha ancora la possibilità di scegliere il proprio futuro. E non per una questione di appartenenza politica.

Perché è giusto così!

Forza Pasquale Arena e Obiettivo Mattinata , non mollate.

Giuseppe Basta, ex vicesindaco di Manfredonia