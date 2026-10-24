Mattinata, non conformità microbiologica: Sindaco emette ordinanza sindacale di non potabilità dell’acqua

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COMUNICAZIONE IMPORTANTE ALLA CITTADINANZA DI MATTINATA: NESSUN ALLARMISMO, LA SITUAZIONE È SOTTO CONTROLLO

A seguito di un campionamento di routine effettuato il 21 ottobre, l’ASL Foggia ha riscontrato una lieve non conformità microbiologica (presenza di E. coli e batteri coliformi) in un punto di prelievo del nostro territorio. Per tutelare la salute pubblica in via precauzionale, il Sindaco ha emesso un’ordinanza sindacale temporanea di non potabilità dell’acqua su tutto il territorio comunale.

Evitiamo psicosi inutili: non c’è motivo di allarmarsi. Si tratta di procedure standard di prevenzione. L’Acquedotto Pugliese è già stato attivato per effettuare gli interventi di bonifica necessari, predisporre un approvvigionamento alternativo per la cittadinanza e ripeterà i campionamenti straordinari lunedì 26 ottobre per risolvere il problema nel minor tempo possibile.

Nell’attesa che i parametri tornino alla completa normalità, ecco le regole chiare e i rimedi pratici da adottare a casa:

Cosa SI PUÒ fare (Usi consentiti):

• Igiene personale: L’acqua di rete può essere usata liberamente per lavarsi e per la doccia (purché non vi siano ferite aperte).

• Pulizie domestiche: Lavaggio di pavimenti, piatti e superfici di casa è totalmente sicuro e autorizzato.

Cosa NON SI DEVE fare senza previa bollitura (Limitazioni):

• Bere e igiene orale: È vietato l’uso diretto dell’acqua del rubinetto come bevanda o per lavarsi i denti.

• Preparazione di cibi e lavaggio alimenti: Non usare l’acqua cruda per cucinare, preparare bevande o lavare frutta e verdura da consumare crude.

Il rimedio efficace a casa:

Se dovete usare l’acqua del rubinetto per scopi alimentari (es. cucinare o lavare alimenti), basta una BOLLITURA prolungata per almeno 10-15 minuti. Questo semplice gesto abbatte completamente la carica batterica, rendendo l’acqua sicura.

La collaborazione di tutti è fondamentale per gestire al meglio questa temporanea situazione. Seguiranno aggiornamenti ufficiali non appena i successivi campionamenti della ASL certificheranno il ripristino della totale conformità.