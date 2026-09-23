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Oltre la parola”: la musica unisce Mattinata in una serata di riflessione e armonia

Al Teatro dell’Istituto Comprensivo si è svolta la conferenza dedicata alla musica come linguaggio universale.

MATTINATA – Nella serata del 22 settembre 2026 alle ore 19:00, il Teatro dell’Istituto Comprensivo ha ospitato la conferenza pubblica dal titolo “Oltre la parola: la musica come linguaggio universale”. L’evento ha offerto un importante momento di condivisione e approfondimento, esplorando i profondi legami tra note, comunicazione ed inclusione sociale.

La serata è stata introdotta e sapientemente guidata dalla Prof.ssa Maria Grazia Destino, che ha moderato i numerosi interventi alternando momenti di analisi teorica a riflessioni sulla valenza educativa e terapeutica delle note.

Il dibattito è entrato nel vivo grazie a un ricco parterre di ospiti illustri provenienti dal mondo della scuola, della cultura e delle professioni sanitarie. Il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Calabrese ha evidenziato il ruolo cruciale della musica nei percorsi didattici e formativi dei più giovani. Successivamente, gli interventi della Dott.ssa Mariolina Latino e della psicologa L.M. Graziana Colletta hanno offerto un’interessante chiave di lettura psicologica, spiegando come le melodie riescano a toccare corde emotive profonde, superando le barriere della comunicazione verbale.Il valore della lettura e della divulgazione per i più piccoli è stato invece rimarcato da Milena Tancredi, bibliotecaria per ragazzi e ragazze. Non sono mancati i contributi di chi la musica la vive e la insegna ogni giorno: i musicisti e docenti Giuseppe Pinto e Antonio Pio Giordano, insieme al Maestro Alberto Mione, hanno condiviso la propria esperienza sul campo, arricchendo la serata con la testimonianza di chi trasforma le note in uno strumento di crescita. A dare voce alla dimensione artistica dell’evento è stata infine la cantante Elena Mione.

L’iniziativa ha visto la stretta collaborazione tra diverse realtà locali che operano sul territorio, tra cui il presidio di Nati per Leggere Mattinata, l’Associazione Bandistica di Mattinata, l’I.C. Domenico Savio e il MAD Mall, a dimostrazione di una rete culturale attiva e sinergica.

L’evento “Oltre la parola” si è concluso lasciando alla comunità locale un messaggio chiaro: dove la parola si ferma e non riesce ad arrivare, la musica trova sempre una strada per unire e farsi comprendere.