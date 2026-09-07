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Fuori Cartellone di Conversazioni dal Mare. A Mattinata, l’11 settembre l’ultimo appuntamento estivo con Michele Emiliano

Venerdì 11 settembre alle ore 19 nel MAD Mall di Mattinata (via Torquato Tasso), si terrà l’ultimo Fuori Cartellone di Conversazioni dal Mare con l’ex governatore della Puglia, Michele Emiliano che presenta “L’alba di San Nicola”, Edizioni Solferino.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia l’incontro sarà condotto da Michy De Finis Consigliere nazionale della Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione.

“Gli eventi Fuori cartellone di Conversazioni dal Mare rappresentano il filo di continuità che ci consente di animare i borghi marinari anche nelle altre stagioni – dichiarano da Artemia – anche grazie al supporto di partner privati e aziende del territorio che credono nel progetto come il Gruppo Telesforo sostenitore dell’appuntamento a Mattinata.”

Il libro

Tra intrighi internazionali e colpi di scena giudiziari, donne coraggiose e uomini divisi tra dovere e diritto, prende forma un legal thriller appassionante e originale, che scava nel cuore oscuro dell’Italia di inizio Novecento. Un racconto che parla di giustizia sociale e politica, di Nord e di Sud, del pericolo che il potere diventi un’arma e la libertà un lusso.

L’appuntamento è per venerdì 11 settembre, ore 19 al Mad Mall di Mattinata (via Torquato Tasso), ingresso libero, per maggiori informazioni 320.02.61.528 – email: associazioneartemia@gmail.com – www.conversazionidalmare.it