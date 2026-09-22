Mattinata
Mattinata, cambio orario delle isole ecologiche intelligenti
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CAMBIO ORARIO DELLE ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI
Si comunica che, a partire da oggi, lunedì 21 settembre, entra in vigore il nuovo orario di conferimento presso le isole ecologiche intelligenti.
NUOVO ORARIO
Dal 21 settembre al 20 giugno
dalle ore 08:00 alle ore 20:00
Le isole ecologiche sono attive presso:
• Parcheggio Giorni
• Via N. Mantuano
• Via G. Brodolini
Si ricorda che l’accesso avviene tramite tessera sanitaria ed è riservato ai titolari di utenze TARI.
La collaborazione di tutti è importante per garantire un corretto conferimento dei rifiuti e contribuire insieme a mantenere Mattinata più pulita, ordinata e sostenibile.