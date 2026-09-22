Mattinata, cambio orario delle isole ecologiche intelligenti

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CAMBIO ORARIO DELLE ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI

Si comunica che, a partire da oggi, lunedì 21 settembre, entra in vigore il nuovo orario di conferimento presso le isole ecologiche intelligenti.

NUOVO ORARIO

Dal 21 settembre al 20 giugno

dalle ore 08:00 alle ore 20:00

Le isole ecologiche sono attive presso:

• Parcheggio Giorni

• Via N. Mantuano

• Via G. Brodolini

Si ricorda che l’accesso avviene tramite tessera sanitaria ed è riservato ai titolari di utenze TARI.

La collaborazione di tutti è importante per garantire un corretto conferimento dei rifiuti e contribuire insieme a mantenere Mattinata più pulita, ordinata e sostenibile.