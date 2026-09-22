Mattinata

Mattinata, cambio orario delle isole ecologiche intelligenti

Redazione22 Settembre 2026
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♻️ CAMBIO ORARIO DELLE ISOLE ECOLOGICHE INTELLIGENTI ♻️

Si comunica che, a partire da oggi, lunedì 21 settembre, entra in vigore il nuovo orario di conferimento presso le isole ecologiche intelligenti.

🕒 NUOVO ORARIO

📅 Dal 21 settembre al 20 giugno

⏰ dalle ore 08:00 alle ore 20:00

📍 Le isole ecologiche sono attive presso:

• Parcheggio Giorni

• Via N. Mantuano

• Via G. Brodolini

🗑️ Si ricorda che l’accesso avviene tramite tessera sanitaria ed è riservato ai titolari di utenze TARI.

🤝 La collaborazione di tutti è importante per garantire un corretto conferimento dei rifiuti e contribuire insieme a mantenere Mattinata più pulita, ordinata e sostenibile.

Redazione22 Settembre 2026