Nel ritmo delle tradizioni: a Mattinata Lucia Scarabino porta alla scoperta della pizzica e delle danze rituali del Sud

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Ci sono musiche che invitano ad ascoltare e altre che chiedono di lasciarsi andare. La pizzica è energia, scoperta, abbandono al ritmo; è la possibilità di esplorare le proprie emozioni attraverso il corpo. È da questa esperienza, insieme fisica ed emotiva, che prende forma il corso di pizzica e danze rituali del Sud Italia condotto da Lucia Scarabino a Mattinata (Fg) presso la Fisio-Fenix Matinum, e pensato per chiunque abbia voglia di esplorare questo universo, senza limiti di età e senza la necessità di una preparazione tecnica nella danza.

La proposta guarda oltre i confini di una singola danza e accompagna i partecipanti alla scoperta del ricco patrimonio coreutico e musicale del Sud Italia. Accanto alla pizzica salentina, trovano spazio la tarantella del Gargano, la tammurriata campana e la tarantella calabrese. Danze diverse, accomunate dalla capacità di custodire memorie e dare forma e sostanza al legame tra le comunità e i territori. In questi ritmi vive una memoria collettiva fatta di storia, ritualità e identità che vale la pena conoscere e approfondire.

Attraverso la danza, il corpo impara ad ascoltare la musica, a misurarsi con lo spazio e a trovare un proprio modo di abitarlo. Il movimento diventa un’occasione per liberare le proprie emozioni e sperimentare forme di espressione inedite.

Lucia Scarabino e il suo percorso artistico tra tradizione e ricerca



Il corso sarà tenuto da Lucia Scarabino, danzatrice, attrice e insegnante di pizzica e danze rituali del Sud Italia, da anni impegnata nella ricerca, nella pratica e nella valorizzazione delle tradizioni coreutico-musicali meridionali.

Il suo percorso artistico prende una direzione decisiva nel 2001, grazie all’’incontro con il cantautore Eugenio Bennato, suo primo maestro. Dal 2011 collabora con il Corpo di Ballo de La Notte della Taranta, partecipando a tournée ed eventi internazionali. Ha all’attivo esperienze con importanti realtà e protagonisti del panorama artistico, tra cui Dior, Giorgio Armani, Dolce&Gabbana. Ha inoltre danzato nel videoclip Serenata di Serena Brancale e Alessandra Amoroso. Nel 2026 è protagonista della docuserie Una Faccia Una Razza, realizzata per ERT3 e dedicata alla valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio archeologico della Magna Grecia.

Accanto all’attività di performer e attrice conduce un’intensa attività didattica tra corsi, stage e masterclass di Pizzica e Danze Rituali del Sud Italia, in Italia e all’estero. È giudice di gara e docente di Pizzica e Danze Folk della World Dance Competition, concorso internazionale di danza e arti performative.

Dai riconoscimenti del suo territorio ai premi internazionali

Il suo lavoro di ricerca e promozione delle danze tradizionali è stato riconosciuto attraverso diversi premi. Nel 2017 ha ricevuto, dall’Associazione Nazionale Maestri di Ballo, il Premio Speciale Ambasciatrice della Pizzica nel Mondo, per il suo impegno nella diffusione della pizzica in Italia e all’estero. Nello stesso anno le è stato conferito il Premio San Michele Arcangelo per aver contribuito a preservare e diffondere le tradizioni popolari garganiche e pugliesi. Nel 2019 le è stato assegnato il Premio Internazionale di Cultura per la Danza Re Manfredi, per la capacità di raccontare e promuovere nel mondo l’anima della Puglia, unendo idealmente il Gargano, sua terra d’origine, al Salento. Nel 2025 ha ricevuto il Premio WelFare di Comunità per il contributo offerto alla promozione dei valori dell’inclusione, della parità e dell’empowerment femminile attraverso le arti e la cultura.

Il primo passo? Concedersi una prova

Per avvicinarsi alla danza non è necessario avere delle risposte, conoscere i passi o sentirsi a proprio agio fin dal primo momento. Si può cominciare dalla curiosità, dal desiderio o semplicemente dalla voglia di ritagliarsi uno spazio in cui il movimento diventi piacere e scoperta. Per questo è prevista la possibilità di partecipare a una lezione gratuita.



Informazioni e prenotazioni

Le lezioni si terranno ogni mercoledì, a partire dal 4 novembre, dalle 20.30 alle 21.30, presso Fisio-Fenix Matinum, in via Chicco 48, a Mattinata (Fg). Per informazioni e prenotazioni: 327 364 6878.