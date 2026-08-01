Domani Mattinata ricorda Matteo Piemontese

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Mattinata ricorda Matteo Piemontese: domenica 2 agosto l’inaugurazione dei cartelli per la sicurezza dei ciclisti.

Un momento di memoria, riflessione e impegno per la sicurezza stradale. Domenica 2 agosto, alle ore 9.30, lungo la SS 89, nei pressi dell’ex Papone, il Comune di Mattinata inaugurerà una serie di cartelli di sensibilizzazione dedicati alla tutela dei ciclisti, in memoria di Matteo Piemontese, tragicamente scomparso il 9 luglio 2017.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ricordare Matteo attraverso un gesto concreto, trasformando il dolore in un messaggio di prevenzione e rispetto per tutti gli utenti della strada. I cartelli, che richiamano l’attenzione degli automobilisti sulla presenza dei ciclisti e sull’obbligo di mantenere la distanza minima di 1,5 metri durante il sorpasso, saranno installati in diversi punti del territorio comunale nell’ambito della campagna di sensibilizzazione promossa dalla Polizia Locale.

La cerimonia prevede lo scoprimento e l’inaugurazione di uno dei cartelli di sensibilizzazione, simbolo dell’iniziativa promossa dal Comune di Mattinata per la tutela dei ciclisti. A seguire, il segnale sarà benedetto da don Luca Santoro, in un momento di raccoglimento e preghiera che vedrà la partecipazione di familiari, amici, cittadini, ciclisti e rappresentanti delle istituzioni.

Ricordare Matteo significa anche riaffermare il valore della vita e della sicurezza sulle nostre strade. Attraverso questa iniziativa, il Comune di Mattinata lancia un messaggio chiaro: ogni automobilista può contribuire, con responsabilità e rispetto delle regole, a rendere le strade più sicure e a prevenire nuove tragedie.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza affinché partecipi a questo momento di memoria e di sensibilizzazione, nel ricordo di Matteo Piemontese. Un gesto simbolico, ma dal profondo significato, che vuole trasformare il ricordo in un impegno concreto per una mobilità più sicura e rispettosa della vita.