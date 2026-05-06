Mattinata
Mattinata, Bisceglia corre da solo: sarà sindaco se…
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Mattinata, Bisceglia corre da solo: sarà sindaco se…
Il sindaco uscente Michele Bisceglia, dunque, correrà da solo con la sua lista ‘Noi Comunità’ e dovrà vedersela solo con il quorum.
Questo perchè l’altra lista ‘Obiettivo Mattinata’, con candidato sindaco Pasquale Arena, è stata esclusa dalla competizione elettorale a causa delle 140 sottoscrizioni, a fronte del numero massimo di 120 previsto.
Perchè Michele Bisceglia può addirittura non vincere le elezioni?
E’ necessario, infatti, in presenza di una sola lista, che si rechi a votare almeno il 50% più uno degli elettori. Se superato non ci sarà opposizione nel prossimo Consiglio Comunale di Mattinata.