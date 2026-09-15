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L’annuncio del sindaco di Mattinata: “Avremo una nuova Villa Comunale”

Un milione e centomila motivi per rallegrarci, tanti quanto il valore del finanziamento ottenuto dalla Regione Puglia nell’ambito del programma regionale per gli interventi di infrastrutturazione ecocompatibile in ambito urbano e periurbano.

Un progetto candidato dall’Amministrazione comunale per la rigenerazione e riqualificazione dell’intera area della villa comunale immaginato come un vero e proprio polmone verde, sostenibile e vivibile pensato davvero per tutti, capace di mettere assieme paesaggio, ambiente, sostenibilità e qualità della vita.

Una progettazione intelligente che prevede un impianto di raccolta delle acque meteoriche a sostegno di un diffuso ecosistema di essenze autoctone. Interventi necessari per abbassare le temperature in ambito urbano, contenere le emissioni di CO2, provando a fare la nostra parte contro l’emergenza climatica dei nostri tempi.

Un’autentica restituzione di spazi urbani per la nostra Comunità e per i nostri ospiti dove sarà possibile godersi le infinite suggestioni paesaggistiche che solo il panorama della Piana di Mattinata sa offrire.

Lo ha scritto il sindaco di Mattinata