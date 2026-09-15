Mattinata

L’annuncio del sindaco di Mattinata: “Avremo una nuova Villa Comunale”

Redazione15 Settembre 2026
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L’annuncio del sindaco di Mattinata: “Avremo una nuova Villa Comunale”

Un milione e centomila motivi per rallegrarci, tanti quanto il valore del finanziamento ottenuto dalla Regione Puglia nell’ambito del programma regionale per gli interventi di infrastrutturazione ecocompatibile in ambito urbano e periurbano.

Un progetto candidato dall’Amministrazione comunale per la rigenerazione e riqualificazione dell’intera area della villa comunale immaginato come un vero e proprio polmone verde, sostenibile e vivibile pensato davvero per tutti, capace di mettere assieme paesaggio, ambiente, sostenibilità e qualità della vita.

Una progettazione intelligente che prevede un impianto di raccolta delle acque meteoriche a sostegno di un diffuso ecosistema di essenze autoctone. Interventi necessari per abbassare le temperature in ambito urbano, contenere le emissioni di CO2, provando a fare la nostra parte contro l’emergenza climatica dei nostri tempi.

Un’autentica restituzione di spazi urbani per la nostra Comunità e per i nostri ospiti dove sarà possibile godersi le infinite suggestioni paesaggistiche che solo il panorama della Piana di Mattinata sa offrire.

Lo ha scritto il sindaco di Mattinata

Manfredonia Isole Tremiti
Redazione15 Settembre 2026