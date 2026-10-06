Alessandro Manzella
Copywriter
Alessandro Manzella è Presidente della Guardie ambientali Italiane sede regionale di Manfredonia
Il VOLONTARIATO è uno strumento capace di influenzare i processi di cambiamento della società in cui viviamo attraverso pratiche virtuose di cittadinanza attiva.
Contatti
Manfredonia, lo stato indecoroso in cui versa il Monumento ai Caduti
09 novembre 2026 09:23
A Manfredonia il paradosso: "La centralina ambientale soffoca dai rifiuti"
06 novembre 2026 16:23
Manfredonia, materiale abbandonato in area protetta del Parco Nazionale del Gargano
06 novembre 2026 09:21
Manfredonia, "Il pane non si butta"
05 novembre 2026 14:12
Manfredonia, "Discarica di rifiuti ingombranti e speciali - Scalo dei Saraceni"
29 ottobre 2026 09:13
Manfredonia, "Non è natura, ma un errore umano costato oltre un milione di euro"
23 ottobre 2026 16:26
Manfredonia, cade albero in Viale dei Pini
13 ottobre 2026 16:21
Manfredonia, ancora rifiuti abbandonati: "Saremo soffocati se non si interviene"
07 ottobre 2026 11:26
Vigilanza ambientale in E-Bike a Manfredonia
06 ottobre 2026 14:25
Manfredonia, discarica abusiva nel Vallone Pulsano
05 ottobre 2026 14:17
Manfredonia, pericolo in strada, tombino divelto in zona industriale
02 ottobre 2026 17:33
Manfredonia, materassi disseminati lungo la SP 141.00 per le Saline
23 settembre 2026 17:12
Manzella: “La Palude Frattarolo esiste solo sulla carta”
08 settembre 2026 06:59
Manfredonia, non è solo una questione di rifiuti
07 settembre 2026 09:33
"Osservazione ambientale: stress idrico sui rovi"
06 settembre 2026 18:58
Manfredonia, Manzella: “Villa Rosa, la demolizione continua”
01 settembre 2026 12:06
Manfredonia/Siponto: carro attrezzi bloccato durante le operazioni di recupero di un’auto
25 agosto 2026 08:32
Manfredonia, David è di nuovo in strada. E adesso?
19 agosto 2026 09:25
Manfredonia, una panchina che potrebbe diventare un pericolo
18 agosto 2026 09:04
Manfredonia, telecamere scomparse: resta soltanto il palo. Cosa è successo?
10 agosto 2026 18:01
Manfredonia, "Una strada aperta al traffico… ma riservata ai mezzi autorizzati?"
02 agosto 2026 13:25
Manfredonia, primi segnali di sofferenza nel canale di Siponto per il caldo
01 agosto 2026 18:51
Manfredonia, "L'ambiente non è una discarica"
31 luglio 2026 09:40
"Incendi sul Gargano: il vero nemico dell'ambiente"
27 luglio 2026 06:56
Manfredonia: arriva dalla Germania e si ritrova il finestrino dell'auto in frantumi
25 luglio 2026 09:10
SS89 Manfredonia-Mattinata: investito giovane tasso
21 luglio 2026 11:04
Manfredonia, spostati i blocchi di cemento che impedivano l'accesso all'ex lido Bagni Romagna. Chi e perché?
19 luglio 2026 10:01
Manfredonia, pneumatici a riva dell'Oasi Lago Salso
18 luglio 2026 17:36
Manfredonia, "Ripulire subito l'area per fermare nuovi abbandoni"
15 luglio 2026 11:26
Serpente ucciso nel centro abitato di Manfredonia, Manzella: "Errore, è un alleato in più in natura"
10 luglio 2026 09:17
Manfredonia, Scaloria: "Ordinanza ignorata, rifiuti ovunque"
08 luglio 2026 13:36
Manfredonia, Manzella: “Lago Salso, condannata iniziata nel 1990”
06 luglio 2026 20:42
Manfredonia, alle ore 19 la Santa Messa in suffragio del piccolo Antonio Senisi presso la Parrocchia Spirito Santo
02 luglio 2026 12:24
Una nuova pagina per l’Enalcaccia P.T. di Foggia
28 giugno 2026 08:42
Incendio Siponto: intervento tempestivo evita il peggio
25 giugno 2026 07:00
Manfredonia, sigarette a terra e raccoglitori per le cicche vuoti
23 giugno 2026 09:34
Manfredonia, investito esemplare di istrice
21 giugno 2026 11:23
Manfredonia, autoarticolato incastrato in Viale Padre Pio
19 giugno 2026 20:21
Manfredonia, Fauna selvatica: la bravura nel mimetizzarsi per sopravvivere
19 giugno 2026 11:25
Pericolo presso la stazione Manfredonia Ovest
14 giugno 2026 13:34
Manfredonia, cicogna morta rinvenuta lungo la SP 141
11 giugno 2026 19:31
Manfredonia, "Cultura gettata tra le erbacce"
10 giugno 2026 12:21
Manfredonia, auto contromano sulla SS89 garganica
07 giugno 2026 15:30
Monte Sant’Angelo, “Divieti ignorati, sicurezza compromessa”
02 giugno 2026 12:41
Manfredonia, "Ancora fuoco sul territorio: incendio alla Castellana, intervengono le Guardie Ambientali"
31 maggio 2026 17:03
Manfredonia, strappata la rete del campo di basket ai Giardini Scaloria
29 maggio 2026 22:43
Manfredonia, tasso investito sulla SP141
27 maggio 2026 10:06
Manfredonia: “Corso Manfredi merita più attenzione”
22 maggio 2026 09:06
Manfredonia, Riviera Sud: muri che cadono, memoria che scompare
19 maggio 2026 09:33
Manfredonia, "Acqua preziosa per il territorio, finisce in mare"
17 maggio 2026 12:57
Manfredonia, il video del cane che rimuove i mastelli per le strade
14 maggio 2026 09:23
Manfredonia, "Questa è una vergogna che non può più essere tollerata"
05 maggio 2026 17:19
Manfredonia, abbandonata tanica di olio esausto
25 aprile 2026 13:44
Manfredonia, erba alta sulla SP58: "Pericolo grave"
23 aprile 2026 10:43
Manfredonia, "Abbandono di rifiuti: non è casuale, è un sistema che va rotto"
22 aprile 2026 09:27
Manfredonia, crimine ambientale nel Tratturo Bissanti
21 aprile 2026 12:32
Manfredonia, Viale Padre Pio: “Lavori in corso o eterni?”
19 aprile 2026 11:06
Manfredonia, dieci anni dopo la morte di Nicola Di Tullo é ancora un mistero
18 aprile 2026 09:48
Manfredonia, "Degrado ambientale lungo tutta la Riviera sud, è ormai evidente e documentata"
13 aprile 2026 07:03
A Manfredonia la mostra fotografica Triduum Sacrum
09 aprile 2026 11:42
Manfredonia, la "vecchia signora" torna a sorridere
07 aprile 2026 07:01
Manfredonia, ancora rifiuti abbandonati sulla SP 59 Frattarolo/Candelaro
07 aprile 2026 06:58
Manfredonia, strutture chiuse, persone in strada. È inaccettabile
03 aprile 2026 07:36
Pecore rubate a Manfredonia: "Ridate a quella famiglia almeno una possibilità di rialzarsi"
02 aprile 2026 07:00
Manfredonia, rubate 60 pecore: “Famiglia disperata”
31 marzo 2026 19:45
Manfredonia, "Cane investito sulla SS89 - km 189.500, direzione Foggia".
22 marzo 2026 15:48
Manfredonia, recuperati i pontoni arenati sulla spiaggia Castello
18 marzo 2026 16:00
Manfredonia, rinvenuta carcassa di delfino
17 marzo 2026 16:45
Manfredonia: "Citta con strade come mulattiere"
13 marzo 2026 17:43
Manfredonia, bonifica ecoballe zona PIP D46
10 marzo 2026 09:24
Manfredonia, "Rifiuti abbandonati in casolare abbandonato"
09 marzo 2026 07:39
Manfredonia, come si fa a rompere una panchina di marmo così spessa?
08 marzo 2026 13:11
Manfredonia, isola ecologica improvvisata davanti ad una proprietà privata
03 marzo 2026 12:11
Manfredonia, cattivi odori in città
02 marzo 2026 11:40
Manfredonia, "Rifiuti abbandonati e bruciati in un’area di straordinario valore naturalistico"
01 marzo 2026 16:18
Manfredonia, ludopatia: non fa rumore, non lascia lividi, ma svuota portafogli, famiglie e dignità
27 febbraio 2026 16:30
Manfredonia, lontra investita sulla SP 141
21 febbraio 2026 20:28
Rifiuti abbandonati a Monte Sant'Angelo
15 febbraio 2026 06:49
Manfredonia, cani abbandonati al loro destino
07 febbraio 2026 18:49
Manfredonia: punto di osservazione utilizzato come discarica abusiva
28 gennaio 2026 17:40
Manfredonia, cani investiti lungo la SS89 Garganica
24 gennaio 2026 16:25
Manfredonia, scuole al freddo
14 gennaio 2026 07:00
Manzella: "Daunia Risi - Oasi Lago Salso: storia di un sogno diventato vergogna"
10 gennaio 2026 07:05
”Anno nuovo, stesso vecchio schifo”
01 gennaio 2026 19:16
"Abbandono indiscriminato di rifiuti nella Riviera sud di Manfredonia"
01 gennaio 2026 07:48
Rifiuti abbandonati nel meraviglioso Gargano
31 dicembre 2025 15:12
Manfredonia, discarica a cielo aperto lungo la SS89: “Pieno di dati sensibili”
26 dicembre 2025 13:30
Monnezza giù dal belvedere della montagna (area protetta del PNG)
16 dicembre 2025 15:13
Oggi la stazione ferroviaria Manfredonia Ovest, si presenta finalmente pulita e decorosa
12 dicembre 2025 09:52
"Da dove proviene la monnezza della stazione Manfredonia Ovest?"
08 dicembre 2025 17:32
Manfredonia, ennesimo abbandono di rifiuti sulla SP Beccarini
05 dicembre 2025 09:10
Manfredonia, una ferita nel cuore della nostra Montagna
03 dicembre 2025 14:05
Manfredonia, pane e panini per i volatili in Villa. Manzella: "Serio problema igienico-sanitario"
28 novembre 2025 09:30
Manfredonia, sotto i ponti l’inciviltà che fa paura
23 novembre 2025 07:18
Oasi Lago Salso: dopo l'incendio, abbandono indiscriminato di rifiuti
16 novembre 2025 20:44
Manfredonia, roghi di rifiuti anche in luoghi pubblici
13 novembre 2025 12:40
Pneumatici abbandonati in città. Ennesimo atto incivile a Siponto
12 novembre 2025 17:21
Manfredonia, asilo nido e centro raccolta comunale finiti in secca?
05 novembre 2025 07:00
"Bambino si perde tra la folla, rintracciato da una Guardia Ambientale"
31 ottobre 2025 22:38
Manfredonia, cashmatic abbandonata nelle campagne di Posta del Falco
31 ottobre 2025 08:38
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