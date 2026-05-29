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Manfredonia, strappata la rete del campo di basket ai Giardini Scaloria

🛑 Manfredonia 29 maggio 2026

“Fuori dallo Zoo… ma certi comportamenti restano gli stessi”

👉 Stamattina, una Guardia Ambientale Italiana, mentre stava attraversando i giardini Scaloria, ha notato una delle reti del campo di pallacanestro già strappata, nonostante il campo sia stato inaugurato da pochissimi mesi.

Ed è davvero un peccato vedere beni pubblici rovinati così presto. Uno spazio nato per i ragazzi, per lo sport e per la socializzazione dovrebbe essere rispettato da tutti.

“Questo campo, aggiunge Manzella, fosse stato all’interno dello Zoo di Fasano, vedere una rete ridotta così sarebbe stato normale… perché lì gli animali sono dietro le recinzioni.

Qui invece siamo fuori. O almeno dovremmo esserlo”.

Il rispetto dei luoghi pubblici, è rispetto verso l’intera comunità.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane