Attualità Manfredonia
Manfredonia, cade albero in Viale dei Pini
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
🛑 Manfredonia 13 Ottobre 2026
Attenzione: albero caduto in viale dei pini.
Poco fa, a causa del forte vento, è caduto di un grosso albero di eucalipto in viale dei pini, all’altezza del Podere 13. Strada completamente bloccata.
La Guardia Ambientale Fabio Penza, sul posto e ha già allertato i Vigili del Fuoco,che giungeranno a breve per la rimozione e il ripristino della viabilità. Evitate il tratto fino a nuovo avviso. Grazie per la collaborazione.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane ⤵️