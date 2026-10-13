Manfredonia, cade albero in Viale dei Pini

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🛑 Manfredonia 13 Ottobre 2026

Attenzione: albero caduto in viale dei pini.

Poco fa, a causa del forte vento, è caduto di un grosso albero di eucalipto in viale dei pini, all’altezza del Podere 13. Strada completamente bloccata.

La Guardia Ambientale Fabio Penza, sul posto e ha già allertato i Vigili del Fuoco,che giungeranno a breve per la rimozione e il ripristino della viabilità. Evitate il tratto fino a nuovo avviso. Grazie per la collaborazione.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane ⤵️