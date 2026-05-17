Manfredonia, “Acqua preziosa per il territorio, finisce in mare”

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🛑 Manfredonia 17 maggio 2026

“Acqua preziosa per il territorio, finisce in mare”

Il nostro territorio soffre sempre più la siccità, spiega Alessandro Manzella Responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, quando finalmente arriva la “manna” dal cielo, cioè la pioggia, l’acqua viene lasciata defluire nei torrenti fino a finire in mare. Un paradosso che non possiamo più accettare. Il torrente Cervaro svolge una funzione fondamentale: alimentare le zone umide dell’area di Lago Salso, della Palude e dei prati sempre allagati, habitat preziosi per fauna, flora e biodiversità del nostro territorio.

Non tanto tempo fa, i portelloni a valle del Cervaro erano stati giustamente chiusi per permettere all’acqua di alimentare queste aree umide. Successivamente, per motivi di sicurezza dovuti alla piena, sono stati aperti per consentire il deflusso verso il mare.

Oggi però il livello dell’acqua è ormai sceso sotto la soglia di pericolo.

La domanda che ci poniamo è semplice:

Perché i portelloni non vengono richiusi per permettere nuovamente al torrente di alimentare l’oasi e la palude?

Stiamo parlando di un’area di enorme valore ambientale, inserita nel Parco Nazionale del Gargano – Zona 1, quindi massima tutela. Eppure, ancora una volta, sembra destinata al dimenticatoio.

Difendere le zone umide significa difendere il futuro del nostro territorio, contrastare la siccità, preservare biodiversità e garantire un equilibrio naturale indispensabile.

Chiediamo attenzione, interventi concreti e una gestione responsabile delle risorse idriche.

Perché ogni goccia d’acqua persa oggi sarà una mancanza domani.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane