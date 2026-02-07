[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, cani abbandonati al loro destino

🛑 Manfredonia 7 febbraio 2026

“Cani abbandonati al loro destino”

Durante un’attività di controllo del territorio per la salvaguardia ambientale, ci siamo imbattuti in una situazione preoccupante.

In località Spiriticchio, a circa 60 metri dalla SS 89 Garganica, al km 172.00, abbiamo avvistato cinque cani di media e grossa taglia, alcuni di razza e con collare, probabilmente abbandonati. Alcuni sembrano feriti o comunque segnati da precedenti maltrattamenti.

Questi animali vagano e sostano in un’area pericolosa, sia per loro stessi che per la sicurezza stradale.

È inaccettabile che ancora oggi accadano episodi simili, in pieno silenzio generale.

Chiediamo un intervento urgente da parte delle autorità competenti, ASL veterinaria, Comune di Manfredonia, e servizi preposti al recupero animali.

Il territorio non può continuare ad essere testimone di abbandoni e indifferenza.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane ⤵️

