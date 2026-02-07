Manfredonia, cani abbandonati al loro destino
🛑 Manfredonia 7 febbraio 2026
“Cani abbandonati al loro destino”
Durante un’attività di controllo del territorio per la salvaguardia ambientale, ci siamo imbattuti in una situazione preoccupante.
In località Spiriticchio, a circa 60 metri dalla SS 89 Garganica, al km 172.00, abbiamo avvistato cinque cani di media e grossa taglia, alcuni di razza e con collare, probabilmente abbandonati. Alcuni sembrano feriti o comunque segnati da precedenti maltrattamenti.
Questi animali vagano e sostano in un’area pericolosa, sia per loro stessi che per la sicurezza stradale.
È inaccettabile che ancora oggi accadano episodi simili, in pieno silenzio generale.
Chiediamo un intervento urgente da parte delle autorità competenti, ASL veterinaria, Comune di Manfredonia, e servizi preposti al recupero animali.
Il territorio non può continuare ad essere testimone di abbandoni e indifferenza.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane ⤵️