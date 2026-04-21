Manfredonia, crimine ambientale nel Tratturo Bissanti
Manfredonia 21 aprile 2026
Crimine ambientale nel Tratturo Bissanti
Durante i controlli sul territorio, le Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, hanno scoperto un grave abbandono illecito di rifiuti.
Parliamo di circa 5 tonnellate di poliuretano espanso rigido (PUR/PIR): materiale utilizzato nelle celle frigorifere, altamente inquinante se lasciato nell’ambiente.
Il pericolo è reale e immediato.
Se questi rifiuti venissero incendiati, rilascerebbero nell’aria gas tossici e letali: Monossido di carbonio, Ossidi di azoto, Acido cianidrico.
Un mix devastante per la salute umana, gli animali e l’intero ecosistema. Questo non è degrado, aggiunge Manzella, questo è un crimine ambientale. Chiediamo interventi urgenti: Bonifica immediata dell’area, controlli più severi e individuazione dei responsabili attraverso le telecamere di videosorveglianza.
Chi distrugge il territorio, distrugge il futuro di tutti noi.
Non restiamo in silenzio.
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Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane