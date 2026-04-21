Manfredonia, crimine ambientale nel Tratturo Bissanti

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Manfredonia 21 aprile 2026

Crimine ambientale nel Tratturo Bissanti

Durante i controlli sul territorio, le Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, hanno scoperto un grave abbandono illecito di rifiuti.

Parliamo di circa 5 tonnellate di poliuretano espanso rigido (PUR/PIR): materiale utilizzato nelle celle frigorifere, altamente inquinante se lasciato nell’ambiente.

Il pericolo è reale e immediato.

Se questi rifiuti venissero incendiati, rilascerebbero nell’aria gas tossici e letali: Monossido di carbonio, Ossidi di azoto, Acido cianidrico.

Un mix devastante per la salute umana, gli animali e l’intero ecosistema. Questo non è degrado, aggiunge Manzella, questo è un crimine ambientale. Chiediamo interventi urgenti: Bonifica immediata dell’area, controlli più severi e individuazione dei responsabili attraverso le telecamere di videosorveglianza.

Chi distrugge il territorio, distrugge il futuro di tutti noi.

Non restiamo in silenzio.

#Vergogna#Ambiente#Ecoreati#Inquinamento#GuardieAmbientali#DifendiamoIlTerritorio#Puglia

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane