Manfredonia, abbandonata tanica di olio esausto

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🛑 Manfredonia 25 aprile 2026

“Vergogna senza scuse – la

SP. 59 Frattarolo/Candelaro”.

👉Ancora una volta, qualcuno ha scelto di avvelenare la nostra terra.

Una tanica con circa 12 litri di olio esausto abbandonata tra i rifiuti.

Un gesto che non è disattenzione.

È inciviltà pura. L’olio esausto distrugge il suolo, inquina le falde acquifere. Mette a rischio la salute di tutti. E mentre esistono punti di raccolta gratuiti, aggiunge Manzella, c’è chi preferisce la strada più facile: quella del danno.

👉Le autorità competenti sono state immediatamente allertate.

Ma la domanda è una sola:

che tipo di persona devi essere per fare una cosa del genere?

Questo non è degrado.

Questo è un crimine contro tutti noi.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane ⤵️