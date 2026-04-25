Manfredonia, abbandonata tanica di olio esausto
🛑 Manfredonia 25 aprile 2026
“Vergogna senza scuse – la
SP. 59 Frattarolo/Candelaro”.
👉Ancora una volta, qualcuno ha scelto di avvelenare la nostra terra.
Una tanica con circa 12 litri di olio esausto abbandonata tra i rifiuti.
Un gesto che non è disattenzione.
È inciviltà pura. L’olio esausto distrugge il suolo, inquina le falde acquifere. Mette a rischio la salute di tutti. E mentre esistono punti di raccolta gratuiti, aggiunge Manzella, c’è chi preferisce la strada più facile: quella del danno.
👉Le autorità competenti sono state immediatamente allertate.
Ma la domanda è una sola:
che tipo di persona devi essere per fare una cosa del genere?
Questo non è degrado.
Questo è un crimine contro tutti noi.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane ⤵️