Manfredonia, “Questa è una vergogna che non può più essere tollerata”

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🛑 Manfredonia 5 maggio 2026 “Questa è una vergogna che non può più essere tollerata”.



Nel primo pomeriggio di oggi, le Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, hanno scoperto l’ennesimo abbandono di rifiuti in località la Castellana, lungo la strada interpoderale, che costeggia un tratto della SP 57 per la Montagna.



Le immagini parlano chiaro: sacchi pieni di rifiuti, cartoni, plastica e materiali ingombranti lasciati senza alcun rispetto per il territorio.



Un’area naturale deturpata da gesti incivili che danneggiano l’ambiente e mettono a rischio l’ecosistema. Il problema più grave, aggiunge Manzella: se questi rifiuti non vengono rimossi subito, il rischio è quello di trasformare l’area in una vera e propria discarica abusiva.



L’autorità competente è stata già informata per gli interventi di bonifica e per risalire ai eventi responsabili.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane