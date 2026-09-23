Manfredonia, materassi disseminati lungo la SP 141.00 per le Saline

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Manfredonia 23 settembre 2026. Materassi disseminati lungo la SP 141.00 per le saline – in area protetta del P.N.G.

Dopo il consueto giro di controllo sul territorio, le Guardie Ambientali Italiane, si sono trovati davanti a qualcosa che non può e non deve lasciare indifferenti.

Una quindicina di materassi abbandonati lungo la SP 141 per le saline, nel tratto dal km 2 al km 8 in direzione Zapponeta, disseminati lungo la provinciale nelle aree di sosta.

Non siamo di fronte al semplice gesto di chi abbandona un sacchetto di rifiuti.

Qui qualcuno ha raccolto e trasportato materassi ingombranti, per poi decidere deliberatamente di scaricarli lungo una strada provinciale. Viene spontaneo chiedersi: quanto può essere difficile, dopo averli ritirati, portarli nel luogo previsto per il loro corretto conferimento?

E c’è un aspetto ancora più grave: il tratto interessato ricade in un territorio di straordinario valore ambientale, nel comprensorio del Parco Nazionale del Gargano.

Quello che vediamo nelle fotografie non è soltanto un problema di decoro. È una ferita inferta al territorio. È un’offesa a chi questo territorio lo ama, lo tutela e ogni giorno si impegna per difenderlo. E non possiamo continuare a chiamarla semplicemente “inciviltà”. Per compiere un’azione del genere occorrono organizzazione, trasporto e una precisa decisione: quella di liberarsi del problema scaricandolo sulle spalle della collettività e dell’ambiente.

Ma serve anche un’altra cosa, aggiunge Manzella: che chi compie questi gesti sappia che il territorio non è terra di nessuno e che l’abbandono illecito non può diventare la soluzione più comoda per chi non vuole rispettare le regole.

Lo stesso Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane ha provveduto a documentare la situazione e a segnalare quanto riscontrato agli enti competenti, affinché vengano effettuati gli accertamenti necessari e si proceda, ove possibile, all’individuazione dei responsabili.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane