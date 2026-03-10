Attualità Manfredonia

Manfredonia, bonifica ecoballe zona PIP D46

Alessandro Manzella10 Marzo 2026
🟢 Manfredonia 10 marzo 2026

“Bonifica ecoballe zona PIP D46”

Nella zona industriale PIP D46 sono finalmente iniziate le operazioni di bonifica dei residui delle ecoballe provenienti dalla Campania, rimasti nell’area a seguito dell’incendio che aveva interessato il sito.

Le Guardie Ambientali Italiane, dirette dal responsabile Alessandro Manzella, stanno seguendo con attenzione l’avvio delle attività di rimozione e messa in sicurezza, un intervento atteso da tempo e fondamentale per la tutela dell’ambiente e della salute del territorio.

Continueremo a monitorare la situazione, aggiunge Manzella, affinché le operazioni proseguano fino alla completa bonifica dell’area.

Un ringraziamento a tutti gli operatori e agli enti coinvolti per il lavoro avviato. 

Alessandro Manzella 

Resp.le Guardie Ambientali Italiane 

