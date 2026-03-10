Manfredonia, bonifica ecoballe zona PIP D46
🟢 Manfredonia 10 marzo 2026
“Bonifica ecoballe zona PIP D46”
Nella zona industriale PIP D46 sono finalmente iniziate le operazioni di bonifica dei residui delle ecoballe provenienti dalla Campania, rimasti nell’area a seguito dell’incendio che aveva interessato il sito.
Le Guardie Ambientali Italiane, dirette dal responsabile Alessandro Manzella, stanno seguendo con attenzione l’avvio delle attività di rimozione e messa in sicurezza, un intervento atteso da tempo e fondamentale per la tutela dell’ambiente e della salute del territorio.
Continueremo a monitorare la situazione, aggiunge Manzella, affinché le operazioni proseguano fino alla completa bonifica dell’area.
Un ringraziamento a tutti gli operatori e agli enti coinvolti per il lavoro avviato.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane