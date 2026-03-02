Manfredonia, cattivi odori in città

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia 2 marzo 2026

CATTIVI ODORI IN CITTÀ

Come ODV delle Guardie Ambientali Italiane, sede Regionale, operanti sul territorio, segnaliamo di ricevere con sempre maggiore frequenza telefonate e richieste di chiarimenti da parte di cittadini residenti nell’abitato della zona sud e del centro, che lamentano la presenza di odori forti e nauseabondi, soprattutto in determinate fasce orarie. Nel corso delle nostre attività sul territorio abbiamo riscontrato in più occasioni la presenza di miasmi compatibili con attività di trattamento della frazione organica dei rifiuti, provenienti dall’area industriale, zona PIP D/46. Riteniamo preoccupante che tali odori raggiungano zone densamente abitate della città. Per questo chiediamo agli enti preposti (ARPA – ASL- COMUNE- SINDACO) controlli urgenti e puntuali, nonché la massima trasparenza sulle verifiche effettuate e sulle eventuali criticità riscontrate.

“La tutela della salute e della qualità della vita dei cittadini deve restare una priorità”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane