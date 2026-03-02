Attualità Manfredonia

Manfredonia, cattivi odori in città

Alessandro Manzella2 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🛑 Manfredonia 2 marzo 2026

⚠️ CATTIVI ODORI IN CITTÀ ⚠️

Come ODV delle Guardie Ambientali Italiane, sede Regionale, operanti sul territorio, segnaliamo di ricevere con sempre maggiore frequenza telefonate e richieste di chiarimenti da parte di cittadini residenti nell’abitato della zona sud e del centro, che lamentano la presenza di odori forti e nauseabondi, soprattutto in determinate fasce orarie. Nel corso delle nostre attività sul territorio abbiamo riscontrato in più occasioni la presenza di miasmi compatibili con attività di trattamento della frazione organica dei rifiuti, provenienti dall’area industriale, zona PIP D/46. Riteniamo preoccupante che tali odori raggiungano zone densamente abitate della città. Per questo chiediamo agli enti preposti (ARPA – ASL- COMUNE- SINDACO) controlli urgenti e puntuali, nonché la massima trasparenza sulle verifiche effettuate e sulle eventuali criticità riscontrate.

“La tutela della salute e della qualità della vita dei cittadini deve restare una priorità”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane

Alessandro Manzella2 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©