Manfredonia, ancora rifiuti abbandonati sulla SP 59 Frattarolo/Candelaro
Manfredonia, ancora rifiuti abbandonati sulla SP 59 Frattarolo/Candelaro.
Questa mattina le Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto uno scatolone appena abbandonato lungo la strada. Al suo interno: quadernoni, colori, matite e piccoli giocattoli.
Un gesto incivile che conferma come questa strada sia ormai diventata, purtroppo, un punto abituale per l’abbandono illecito di rifiuti.
Le Guardie Ambientali continueranno a segnalare e denunciare ogni episodio di degrado, affinché le autorità competenti intervengano nel più breve tempo possibile per bonificare l’area.
“Chi abbandona rifiuti, abbandona il proprio senso civico”.
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Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane