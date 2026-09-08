Manzella: “La Palude Frattarolo esiste solo sulla carta”

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La Palude Frattarolo in fiamme.

Ma quale palude?

Strano che una palude vada a fuoco.

Una palude dovrebbe avere l’acqua. “Quella di Frattarolo era una Riserva Naturale Statale di 257 ettari, nata nel 1980 proprio per proteggere una delle zone umide più importanti d’Italia, a due passi dall’Oasi Lago Salso. Casa di aironi cenerini, cavalieri d’Italia, falchi di palude ecc…”

👇Ormai sono decenni, che la palude Frattarolo, esiste solo sulla carta.

Non c’è più nulla. È secca da anni. Precisamente da quando furono effettuati dei “strani lavori” con mezzi meccanici all’interno della riserva naturale.

Senza acqua non c’è palude. C’è solo un canneto secco di due metri, che diventa benzina ad ogni incendio. Ed è quello che sta succedendo da anni.

👉La vera catastrofe non è solo il fuoco di oggi. È averla stravolta e condannata a rimanere per sempre senza acqua.

Finché rimarrà secca, brucerà ogni estate. Un’area umida senza acqua non è più un’area umida. È una polveriera. ⤵️