Manfredonia, rubate 60 pecore: “Famiglia disperata”

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🛑 Manfredonia 31 marzo 2026

“VERGOGNA – RUBATE CIRCA 60 PECORE”

Due giorni fa, alla periferia di Manfredonia nord, non è stato commesso solo un furto.

È stata spezzata una vita.

Sono state portate via circa 60 pecore a una famiglia che viveva di questo, che con sacrifici enormi cercava ogni giorno di andare avanti, onestamente. Non avete rubato degli animali: avete portato via il lavoro, i sogni, la speranza. Avete lasciato il vuoto.

Dietro a quelle pecore c’erano anni di sacrifici, sveglie all’alba, giornate intere sotto il sole e nella fatica.

C’era una famiglia che lottava, che resisteva, che non si è mai arresa nonostante le difficoltà. E voi, in una notte, avete distrutto tutto.

Ci sono persone che oggi non sanno come rialzarsi. Che si sentono crollare il mondo addosso. E tutto questo per cosa? È difficile trovare parole che descrivano quanto sia ingiusto, quanto sia disumano. Mi rivolgo a chi sa qualcosa: non restate in silenzio. Non siate complici. Aiutate questa famiglia a riavere almeno un briciolo di giustizia.

E a chi ha fatto questo: ricordatevi che non avete rubato cose. Avete colpito persone. Avete fatto del male vero.

Questa famiglia ha bisogno di noi. Adesso più che mai. Perché il silenzio protegge chi sbaglia. La voce, invece, può ancora salvare chi è stato distrutto.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane