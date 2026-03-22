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Manfredonia, “Cane investito sulla SS89 – km 189.500, direzione Foggia”.

Oggi, 22 marzo 2026, durante un servizio di controllo sul territorio, il nucleo operativo delle Guardie Ambientali Italiane si è trovato davanti a una scena che fa male al cuore: la carcassa di un cane di grossa taglia, lasciato senza vita sul ciglio della strada.

Dalle condizioni, aggiunge Manzella, si presume sia stato investito da pochissimo tempo… una vita spezzata troppo presto, nell’indifferenza di chi spesso tira dritto.

Le Guardie Ambientali sono intervenute immediatamente, segnalando il tutto alle autorità competenti per permettere la rapida rimozione della carcassa.

Situazioni come questa, ci ricordano quanto sia importante non voltarsi dall’altra parte. Dietro ogni animale c’è una vita, e anche nella morte meritano rispetto e dignità.

“Non restiamo indifferenti” …

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane