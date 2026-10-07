Manfredonia, ancora rifiuti abbandonati: “Saremo soffocati se non si interviene”

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🛑 Manfredonia 7 ottobre 2026

Ancora rifiuti abbandonati. Saremo soffocati dai rifiuti se non si interviene.

Ennesimo scempio sulle nostre strade. Ennesima ferita al nostro territorio. Durante il servizio di vigilanza ambientale in e-bike, Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, ha documentato quanto vedete in queste foto: una vera e propria discarica a cielo aperto sotto il ponte della S.S. 89 Garganica, al km 172.00 circa.

Sacconi neri stracolmi di rifiuti domestici, cassette di frutta e verdura, bottiglie, piatti, scarti di ogni genere. Buttato tutto lì, sul ciglio della strada, sotto un ponte, come se fosse normale. Come se la strada fosse di nessuno.

Manzella commenta: “Se questi problemi non vengono presi seriamente, saremo soffocati dai rifiuti. Non è più tollerabile. È questo che troviamo ogni giorno. Bisogna intervenire con servizi di pattugliamento costanti e mirati, anche con mezzi in borghese, perché evidentemente solo la paura della sanzione può fermare certi incivili.”

Servono: ● interventi immediati di bonifica e rimozione da parte degli Enti competenti. Ogni giorno di ritardo è un invito per altri ad abbandonare.

● L’attivazione di pattugliamenti anti-abbandono, anche in borghese e con fototrappole, su tutti i punti critici della S.S. 89 e delle strade provinciali.

Il degrado, conclude Manzella, chiama altro degrado. Un luogo già sporco, autorizza l’incivile a sporcare ancora.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane