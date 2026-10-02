Manfredonia, pericolo in strada, tombino divelto in zona industriale
Manfredonia 2 ottobre 2026
Pericolo in strada – tombino divelto in zona industriale.
Nel primo pomeriggio di oggi, durante un servizio di controllo per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano, le Guardie Ambientali Italiane, Nucleo di Manfredonia, coordinate dal Responsabile Alessandro Manzella, hanno rilevato una situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità.
In Zona Industriale PIP/D46, proprio al centro della carreggiata, un grosso tombino risulta completamente divelto con la sede stradale sfondata e la buca a cielo aperto.
“Un’insidia quasi invisibile di giorno, figuriamoci di notte o con poca visibilità. Un’autovettura o peggio un ciclomotore che ci finisse dentro, avrebbe conseguenze gravissime”.
Non è un caso isolato, commentaManzella: non molto tempo fa, sempre nella stessa zona industriale, una signora a bordo della propria Fiat Panda, è finita in un tombino in condizioni analoghe, riportando fortunatamente solo danni al veicolo.
Le Guardie Ambientali Italiane, come da prassi, hanno immediatamente allertato l’autorità competente, affinché provveda con urgenza alla messa in sicurezza dell’area e al ripristino del manto stradale.
Intanto, conclude Manzella, invitiamo tutti i cittadini che percorrono la zona PIP/D46 alla massima prudenza e chiediamo all’Ente preposto un intervento risolutivo e non temporaneo.