Manfredonia, ennesimo abbandono di rifiuti sulla SP Beccarini

Alessandro Manzella5 Dicembre 2025
Alle prime luci dell’alba, la Guardia Ambientale Francesco Falcone ha scoperto un ennesimo abbandono illecito di rifiuti lungo la Strada Provinciale 60 Beccarini. Circa una trentina di sacchi neri, contenenti scarti di lavorazione tessile, sono stati rinvenuti al margine della carreggiata. Una scena desolante, che purtroppo si ripete troppo spesso su quel tratto di strada.

Questo territorio, aggiunge Manzella, già fragile e spesso trascurato, ha bisogno di controlli continui e mirati.
È inaccettabile che simili reati ambientali passino sotto silenzio. Chiediamo alle autorità competenti di intensificare la sorveglianza e agli incivili ricordiamo che l’ambiente non è una discarica. Difenderlo è un dovere di tutti.

Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane 

