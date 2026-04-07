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Manfredonia, la “vecchia signora” torna a sorridere

👉 Stamattina abbiamo avuto il privilegio di sorvolare la “vecchia signora”… e quello che abbiamo visto è stato emozionante.

Dopo tanti anni, la palude Frattarolo, è tornata a splendere: acqua, riflessi, vita che si intrecciano in un equilibrio perfetto.

Dall’alto si percepisce tutta la sua forza silenziosa, quella capacità unica della natura di rinascere e sorprenderci ogni volta.

Ma è uno splendore fragile, aggiunge Manzella, destinato a durare poco, perché ancora troppo spesso ferita dalla mano dell’uomo.

Ed è proprio per questo che, oggi più che mai, merita rispetto. ❤️🌿

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Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane