Manfredonia, “Ancora fuoco sul territorio: incendio alla Castellana, intervengono le Guardie Ambientali”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🛑 Manfredonia 31 maggio 2026

“Ancora fuoco sul territorio: incendio alla Castellana, intervengono le Guardie Ambientali”

Nella tarda mattinata di oggi, in località La Castellana, al km 1 della SP57 per la Montagna, è stato appiccato un incendio alle sterpaglie, coinvolgendo anche parte dei rifiuti abbandonati illecitamente presenti nella zona.

Le Guardie Ambientali Italiane hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, già impegnati su un altro intervento, e nel frattempo sono riuscite a contenere parte delle fiamme utilizzando i battifuoco, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Un gesto irresponsabile e gravissimo, commenta Manzella, che mette a rischio il territorio, l’ambiente e la sicurezza di tutti.

A questi individui che continuano a devastare il nostro patrimonio naturale diciamo chiaramente che, se individuati, rischiano conseguenze molto serie.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane