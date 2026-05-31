Manfredonia, “Ancora fuoco sul territorio: incendio alla Castellana, intervengono le Guardie Ambientali”
🛑 Manfredonia 31 maggio 2026
“Ancora fuoco sul territorio: incendio alla Castellana, intervengono le Guardie Ambientali”
Nella tarda mattinata di oggi, in località La Castellana, al km 1 della SP57 per la Montagna, è stato appiccato un incendio alle sterpaglie, coinvolgendo anche parte dei rifiuti abbandonati illecitamente presenti nella zona.
Le Guardie Ambientali Italiane hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco, già impegnati su un altro intervento, e nel frattempo sono riuscite a contenere parte delle fiamme utilizzando i battifuoco, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Un gesto irresponsabile e gravissimo, commenta Manzella, che mette a rischio il territorio, l’ambiente e la sicurezza di tutti.
A questi individui che continuano a devastare il nostro patrimonio naturale diciamo chiaramente che, se individuati, rischiano conseguenze molto serie.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane