Lupo Manzella: "La convivenza con il lupo lo pagano gli allevatori"

"La convivenza con il LUPO, ancora una volta, lo pagano gli allevatori".

Gargano 26 novembre 2026

"La convivenza con il LUPO, ancora una volta, lo pagano gli allevatori".

Il ritorno del LUPO in gran parte del territorio italiano, rappresenta indubbiamente un successo per la conservazione della biodiversità. Per decenni questa specie è stata giustamente tutelata, dopo aver rischiato seriamente l'estinzione. Ma oggi, commenta Manzella, dobbiamo avere il coraggio di affrontare una questione che non può più essere ignorata: come conciliare la tutela del lupo con la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli animali domestici e la sopravvivenza delle attività zootecniche? La presenza sempre più diffusa del predatore sta creando situazioni di forte preoccupazione in diverse aree del Paese. Gli allevatori denunciano perdite di animali, danni economici e difficoltà crescenti nel portare avanti il proprio lavoro. Non possiamo limitarci a parlare di biodiversità dimenticando chi vive quotidianamente a contatto con questi territori. Non possiamo chiedere agli allevatori di sostenere da soli il prezzo della conservazione della fauna selvatica.

"L'ultimo episodio segnalato sul Gargano ne è una testimonianza drammatica: quattro bovini e un cane da guardia uccisi in un'azienda zootecnica nella zona di Vico del Gargano. Una vicenda denunciata dal giovane allevatore #MicheleTotaro, che ha espresso tutta la propria preoccupazione per il futuro della sua attività".

E allora chiediamoci: fino a quando possiamo pensare di affrontare questo problema senza una strategia concreta? Servono monitoraggio, prevenzione, protezioni adeguate per gli allevamenti, indennizzi giusti e tempestivi e, quando necessario, interventi di gestione della specie nel rispetto delle normative vigenti. Non si tratta di essere contro il lupo. Si tratta di non essere contro chi lavora, produce e custodisce il nostro territorio.

La natura va protetta, ma anche le persone, gli allevamenti e le attività tradizionali meritano rispetto e tutela.

La vera sfida non è scegliere tra il lupo e l'uomo, ma trovare un equilibrio che non lasci nessuno indietro, conclude Manzella.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane