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Manfredonia, tasso investito sulla SP141

Le Guardie Ambientali Italiane coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, questa mattina, percorrendo la Strada Provinciale 141 delle Saline, hanno rinvenuto un esemplare di tasso morto sul ciglio della strada, a qualche centinaio di metri da Sciale delle Rondinelle, in direzione Zapponeta.

Il tasso è una specie protetta e l’area del ritrovamento rientra nel territorio del Parco Nazionale del Gargano.

Il Nucleo dei Carabinieri Forestali dei parchi, sono stati immediatamente avvisati e a breve la rimozione della carcassa, con i dovuti accertamenti.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane