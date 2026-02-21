Manfredonia, lontra investita sulla SP 141
Manfredonia, lontra investita sulla SP 141
🛑 Manfredonia 21 febbraio 2026
Ritrovamento esemplare di LONTRA morta sulla Sp.141.00 per le saline.
Le Guardie Ambientali Italiane coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, nel pomeriggio, hanno rinvenuto una lontra europea sulla SP 141.00 per le Saline, al km 7.500 circa, zona Oasi Lago Salso.
La LONTRA, è una specie protetta e la presenza di un esemplare morto rappresenta un dato molto importante per il monitoraggio della fauna selvatica del territorio.
Si invitano le autorità competenti (Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale, Servizio Veterinario ASL) a intervenire per le verifiche del caso.
Si raccomanda ai cittadini di:
non toccare l’animale non spostarlo segnalare eventuali ulteriori informazioni alle autorità. È fondamentale, aggiunge Manzella, tutelare e monitorare la fauna del nostro territorio.
Alessandro Manzella
