Manfredonia: “Corso Manfredi merita più attenzione”

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🛑 Manfredonia 22 maggio 2026

“Corso Manfredi merita più attenzione”

Ogni giorno il nostro centralissimo Corso Manfredi è luogo di incontro, passeggio e socialità, frequentato da cittadini, famiglie, turisti e tanti amici a quattro zampe.

Ed è proprio per questo che sarebbe necessario un servizio di pulizia periodica più costante ed efficace. Le immagini parlano da sole: marciapiedi sporchi, aloni, residui e cattivi odori che persistono fino a quando non arriva la pioggia a “lavare” ciò che dovrebbe essere rimosso con una normale manutenzione urbana.

“Nessuna polemica contro chi porta a spasso il proprio cane, gli animali non sono il problema”.

Il punto è un altro: il decoro urbano e soprattutto l’aspetto igienico-sanitario di una delle vie più rappresentative della città. Chiediamo quindi al Sindaco e all’Amministrazione comunale di attivare interventi programmati di lavaggio e sanificazione del Corso Manfredi, affinché cittadini e visitatori possano vivere questo spazio in condizioni decorose e dignitose ogni giorno, non soltanto dopo un acquazzone.

“Una città pulita è segno di rispetto verso tutti”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane