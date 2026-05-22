Manfredonia: “Corso Manfredi merita più attenzione”
🛑 Manfredonia 22 maggio 2026
“Corso Manfredi merita più attenzione”
Ogni giorno il nostro centralissimo Corso Manfredi è luogo di incontro, passeggio e socialità, frequentato da cittadini, famiglie, turisti e tanti amici a quattro zampe.
Ed è proprio per questo che sarebbe necessario un servizio di pulizia periodica più costante ed efficace. Le immagini parlano da sole: marciapiedi sporchi, aloni, residui e cattivi odori che persistono fino a quando non arriva la pioggia a “lavare” ciò che dovrebbe essere rimosso con una normale manutenzione urbana.
“Nessuna polemica contro chi porta a spasso il proprio cane, gli animali non sono il problema”.
Il punto è un altro: il decoro urbano e soprattutto l’aspetto igienico-sanitario di una delle vie più rappresentative della città. Chiediamo quindi al Sindaco e all’Amministrazione comunale di attivare interventi programmati di lavaggio e sanificazione del Corso Manfredi, affinché cittadini e visitatori possano vivere questo spazio in condizioni decorose e dignitose ogni giorno, non soltanto dopo un acquazzone.
“Una città pulita è segno di rispetto verso tutti”.
Alessandro Manzella
Resp.le Guardie Ambientali Italiane