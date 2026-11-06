A Manfredonia il paradosso: “La centralina ambientale soffoca dai rifiuti”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia 6 novembre 2026

Il paradosso: la centralina ambientale soffoca dai rifiuti.

Ci troviamo nel pieno centro di Manfredonia, non in una periferia dimenticata. Accanto a una Stazione Automatica di Controllo Ambientale – quella struttura che dovrebbe monitorare la qualità dell’aria che respiriamo. Il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane Alessandro Manzella, ha documentato durante un controllo, la vergogna, che non può appartenere a una città civile, se così vogliamo definirci.

L’area, è diventata un immondezzaio a cielo aperto. Un luogo dove disfarsi di tutto: bottiglie di plastica e vetro, piatti, lattine, scarpe, ciabatte, vestiti, ombrelli rotti, cassette della frutta, buste di immondizia, cartoni…

Di tutto. Proprio ai piedi della centralina.

“Il paradosso è agghiacciante: come può una stazione ambientale funzionare correttamente, se è essa stessa circondata dal degrado e dall’abbandono? Manzella, ha più che un dubbio sulla sua funzionalità in queste condizioni.

Che aria può misurare una centralina circondata dai immondizia?”

Questa non è solo inciviltà di qualcuno. Questa è l’immagine dell’abbandono totale da parte di chi dovrebbe controllare, pulire, vigilare. Le Guardie, fanno appello all’orgoglio, ammesso che ne sia rimasto, dei nostri amministratori: Questa è la cartolina che volete dare di Manfredonia? Questo è il rispetto che avete per la salute dei cittadini e per gli strumenti che dovrebbero tutelarla?

Chiediamo, conclude Manzella, un intervento immediato di bonifica dell’area e una verifica urgente da parte di ARPA Puglia, sullo stato di efficienza della centralina. E chiediamo controlli e telecamere, perché chi riduce così il centro città non ama Manfredonia.

#Manfredonia#Degrado#Vergogna#GuardieAmbientaliItaliane#ControlloAmbientale#ARPA#Rifiuti#DecoroUrbano#ManfredoniaMeritaDiPiu#GAI

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane